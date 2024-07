Ice Road Rally: ga deze winter op avontuur met de auto

De winter is meestal een saaie periode voor autoliefhebbers, maar daar kun je verandering in brengen.

Normaalgesproken is de zomer het seizoen om op avontuur te gaan met je auto, terwijl je de winter ongeduldig moet wachten tot het weer zomer is. Je kunt er echter ook voor zorgen dat je in de winter wat te doen hebt met de auto. Een roadtrip door Scandinavië bijvoorbeeld.

Dat kan met de Ice Road Rally, georganiseerd door de makers van de welbekende Carbage Run en Ramble Rally. Het mooie is dat alle auto’s welkom zijn. Nieuw of oud, goedkoop of duur, vierwielaandrijving of geen vierwielaandrijving, het mag allemaal.

Om te voorkomen dat je niet strand bij het eerste beste stukje sneeuw is het natuurlijk wel een vereiste dat je fatsoenlijke winterbanden hebt. Dat betekent dus: met sneeuwvloksymbool en minimaal 4 millimeter. Spikes kun je beter niet doen, want daarmee mag je niet rijden in Denemarken en Duitsland.

De route van zo’n 2.000 kilometer voert je in 5 dagen langs de mooiste wegen van Zweden en Noorwegen. Om zeker te weten dat je ook echt over de mooiste wegen rijdt krijg je iedere dag een gedetailleerde routebeschrijving (zonder ingewikkeld bolletjes-pijltje-systeem).

De Ice Road Rally is geen race, maar er valt wel wat te winnen. Elke dag krijg je opdrachten waarmee je punten kunt verdienen. Er is dus uiteindelijk een winnaar en daarnaast zijn er ook nog publieksprijzen. De opdrachten zijn overigens niet verplicht, dus als je niet zo competitief bent ingesteld hoeft het niet.

De eerstvolgende Ice Road Rally vindt aankomende winter plaats, maar je kunt je nu al aanmelden. Van 3 tot en met 7 maart 2025 staat de rally in de agenda. Wat dat dan kost? Het inschrijfgeld bedraagt €2.598 voor 1 auto met 2 personen. Dit is inclusief overnachtingen en ferry-overtochten. Mocht je deze winter zin hebben in een avontuur, dan kun je je nu inschrijven. Er zijn maar 50 plaatsen, dus vol is vol!