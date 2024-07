Elektrische BMW’s verkopen wél als warme broodjes

Minder vraag naar EV’s…? Daar heeft BMW geen last van.

De verkopen van EV’s groeien niet zo hard als veel fabrikanten gehoopt hadden. In ieder geval niet in het duurdere segment. Zo schreven we gisteren nog over de verkopen van de Taycan die gehalveerd zijn. En eerder vandaag over de Audi Q8 e-tron waar wellicht vroegtijdig de stekker uitgetrokken wordt.

Toch is het niet allemaal ach en wee, want bij BMW gaan de zaken gewoon lekker. Ze melden vandaag dat de verkoop van EV’s met bijna 25% is gestegen ten opzichte van vorig jaar. De BMW Group als geheel verkocht dit jaar tot nu toe 190.622 EV’s.

Wat zeker helpt is het feit dat BMW hun elektrische gamma in een rap tempo uitbreidt. BMW heeft nu de iX1, iX2, iX3, i4, i5, i7, iX en dan hebben we nog de elektrische Cooper, Aceman en Countryman én de Rolls-Royce Spectre. In totaal heeft BMW dus 11 elektrische modellen, in zo’n beetje alle segmenten.

Tegelijkertijd is BMW heel flexibel, want bijna al deze modellen zijn ook nog gewoon met benzine- en/of dieselmotor te krijgen. Als er op termijn inderdaad minder vraag is naar EV’s, is dat voor BMW ook geen ramp. Ze zijn niet gek, daar in München.

Overigens noteerde de BMW Group over de gehele linie wel een bescheiden min. In het tweede kwartaal werden er 1,3% minder auto’s verkocht, met een totaal van 618.826. Dat was overigens volledig de schuld van MINI en Rolls-Royce, die beide flink minder auto’s wisten te slijten. Maar het lag dus NIET aan de elektrische BMW’s.