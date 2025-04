BMW verkoopt nu ook een goedkopere M2 met een viercilinder

Maar wel voor een heel specifieke groep klanten.

Wie voorheen trek had in een nieuwe M2 maar niet meer dan € 100.000 wilde uitgeven, werd doorverwezen naar de M240i. Daar komt vandaag nog een M2-model tussen. Je zult daarvoor wel wat concessies moeten doen. Punt één: je krijgt geen S58-zes-in-lijn, maar een B48-viercilinder. Punt twee: je mag alleen met je raceteam op circuits rijden in je speciale M2.

Op de foto’s bij deze tekst zie je de BMW M2 Racing. De fabrikant noemt dit het instapniveau voor de racerij. De G87 M2 is voorzien van een aangepaste 2,0-liter vierpitter met BMW’s M TwinPower Turbo die 313 pk en 420 Nm produceert. Een stuk minder dan de 480 pk en 600 Nm in de straat-M2.

M2 Racing

Maar er zijn ook voordelen aan de M2 Racing. De snelheidsbegrenzer ligt bijvoorbeeld wat verder weg: 270 km/u in de M2 Racing in plaats van 250 in gewone M2. Daarnaast zijn er tal van veranderingen aan de Bimmer gemaakt om het gewicht omlaag te halen. Natuurlijk een sloopmiddag in het interieur (waarbij de airco er niet uit is gehaald!), maar ook een carbon dak. Het resultaat is een gewichtsverlies van ruim 300 kilo: van 1.805 naar 1.498 kilo. Het prijskaartje is ook wat gunstiger: € 98.000 voor de Racing, terwijl de gewone M2 begint bij € 127.979.

Onderhuids is de M2 natuurlijk ook raceproof gemaakt. Er zijn KW-schokdempers, verstelbare anti-rollbars voor en achter, G87-remmen met remblokjes en -koelsysteem uit de racerij, een motorsportuitlaatsysteem voor ”opvallend geluid” en 18-inch gesmede velgen met Goodyear-banden eromheen. Optioneel voegt BMW M er nog wat racezaken bij, zoals een achtervleugel, luchtkriksysteem en passagiersstoel.

Vanaf komend jaar ga je de BMW M2 Racing bij verschillende raceteams in actie zien. Dat kan bij nationale kampioenschappen, maar ook op het hoogste niveau in de endurance-wereld bij de 24 Uur van de Nürburgring. Daar gaat ie het onder andere opnemen tegen een MINI JCW en – echt waar – een eerste generatie Twingo.