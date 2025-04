Vier Koningsdag door de V8-limo van het Koninklijk Huis te kopen

Da’s wel even anders dan de A8 van Wim-Lex.

Laat ik beginnen door iedereen een prettige Koningsdag te wensen. Terwijl jullie je lekker voorbereiden op een dag feesten om te vieren dat de Koning morgen jarig is, schuif ik (en later vanmiddag @jaapiyo) achter de laptop om jullie te voorzien van het laatste autonieuws op deze feestdag.

Wie straks naar een oranje vrijmarkt gaat, zal waarschijnlijk weer met een boel tweedehands rotzooi thuiskomen. De betere handelaren zoeken online naar een koninklijk getinte investering, zoals in deze Lincoln Continental Limousine. De limo speelde een belangrijke rol voor onze monarchie.

De limo van Juliana, maar vooral van Beatrix

Ford Nederland leverde in 1978, tevens het bouwjaar van de Lincoln, de limousine gloednieuw af bij de familie Oranje-Nassau. Hij vervoerde het blauwe bloed bij verschillende aangelegenheden waarvan er eentje in 1980 met kop en schouders bovenuit steekt.

In dat jaar vervoert de Continental, Koningin Juliana en Prinses Beatrix van en naar het Koninklijk Paleis Amsterdam. Op de terugweg nemen Koningin Beatrix en Prinses Juliana plaats. Inderdaad, de blauwe limo zorgde voor het transport bij de kroonwisseling. Tot aan het einde van jaren ’90 bleef de Lincoln in koninklijk bezit. Hij werd voornamelijk ingezet bij officiële staatsbezoeken met wereldleiders zoals op de beelden hieronder toen president Kaunda van Zambia op vliegveld Zestienhoven landde.

Foto: Nationaal Archief, CC0. Fotograaf: Croes, Rob C. / Anefo

De Lincoln Continental Limousine

De Oranjes wisten wel waar ze voor gingen: een en al luxe. Het interieur is gevuld met zachte blauwe bekleding. Een verwijzing naar hun bloed wellicht? Achter zijn er twee luxe stoelen die met de rug naar de voorcabine zijn gericht. Het zitgedeelte kan worden ingeklapt voor extra beenruimte voor de passagiers op de achterbank. Tussen de twee stoelen is een grote radiokast gebouwd. Verder vinden we een kek Cartier-klokje, een hele boel draaiknoppen en een aansteker. Echt jaren ’80 dus.

Vanbuiten ziet de limo er ook nog piekfijn uit. De koplampen kunnen afgeschermd worden met schuifplaatjes en op de voorste hoeken zitten houders om vlaggetjes in te zetten. De Lincoln staat op behoorlijk dikke putdeksels en er zijn drie portieren per kant. Onder de motorkap ligt een gigantische 7,5-liter V8 die 211 pk produceert en vastzit aan een drietraps automaat.

Leven na de Oranjes

Eind jaren ’90 wordt de koets overgedragen van de Koninklijke Stallen van Nederland aan particulier bezit. De huidige eigenaar verwerft de Lincoln in december 1999. Hij gaat er vervolgens zorgvuldig mee om en maakt de limousine nog wat luxer. In 2005 installeert hij een cruisecontrolsysteem. Wie de limo liever rijdt zoals ie door de chauffeur van Bea werd bereden, kan het systeem laten weghalen door de huidige eigenaar.

De Koninklijke limo wordt op het moment van schrijven geveild bij RM Sotheby’s. Naast de auto krijg je er ook een historisch dossier met foto’s en de koninklijke documenten bij. Het veilinghuis verwacht tussen de € 25.000 – €50.000 op te halen. Het hoogste bod staat op het moment van publiceren op € 3.000. Bieden kan tot aanstaande maandagavond of wacht je liever tot er wat anders uit de autocollectie van Koning Willem komt?