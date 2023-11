Jaarkilometrage EV veel lager dan ICE-auto’s

Men rijdt nog steeds meer kilometers in de ‘normale’ auto ten opzichte van de EV, zo blijkt uit onderzoek.

Het cliché is nog steeds dat EV’s met hun korte rijbereik en ‘lange’ laadtijd niet ideaal zijn voor lange afstanden. Nou is het zo dat zelfs de beste EV’s niet in de buurt komen van de beste dieselauto’s, maar een beetje moderne EV kan tegenwoordig in ieder geval zo ver komen dat je minstens een paar uur zoet bent op één accu. Omwille van de veiligheid zal je toch af en toe even moeten stoppen, dan kan je gelijk even laden en ook dat betekent dat je auto weer een goede actieradius extra aan boord heeft.

Afstanden

Kan een EV al dezelfde ervaring bieden als een ICE-auto op het gebied van gemak? Op papier wel, maar een onderzoek van de George Washington University uit de VS lijkt aan te tonen dat we er nog niet helemaal zijn. Dit gaat om de Amerikaanse markt. Toegegeven, daar zijn de afstanden groter, maar dan nog. Van bijna 24 miljoen tweedehands auto’s zijn de kilometerstanden genoteerd om tot een gemiddeld jaarkilometrage uit te komen, wat vervolgens gesplitst is in EV’s en ICE’s. Let wel: onder ICE’s vallen dan ook (plug-in) hybrides.

Jaarkilometrage

Om maar even wat getallen erin te gooien: ICE-auto’s hebben een gemiddeld jaarkilometrage van 11.642 mijlen (18.735 km) tegenover 7.165 mijlen (11.530 km) in een EV. Een verschil van 7.200 kilometer. Gericht op het SUV-segment is het verschil kleiner: 20.832 km (ICE) tegenover 17.038 km (EV). Ook heeft het onderzoek Tesla’s apart berekend van andere EV-modellen en dan blijkt dat Musk’s auto’s 14.139 km rijden per jaar ten opzichte van 10.034 voor alle andere merken. Dat krikt het gemiddelde dus een klein beetje op.

Schoner

Volgens een onderzoeker van GWU die ook meewerkte aan dit onderzoek, John Helveston, legt hun onderzoek uit wat de uitdagingen zijn van elektrische auto’s gebruiken en het gedrag begrijpen. Als de berekeningen worden gedaan voor hoe veel schoner EV’s zijn ten opzichte van ICE’s, wordt er vanuit gegaan dat ze even veel gebruikt worden. Dat is niet het geval en dus zijn die berekeningen niet helemaal de waarheid. “Voor de maximale impact moeten de veelrijders een EV hebben”.

Begrijpen

Volgens Helveston kan dit onderzoek leiden tot sociaal onderzoek om EV-rijders te begrijpen. “Het gaat niet om wie een EV koopt, maar hoe een EV gebruikt wordt. Voor welke tripjes of welk gedrag wordt een EV gekozen en belangrijker, voor welke trips is een EV níét ideaal?

Helveston probeert in te schatten waar het lagere kilometrage aan ligt en komt met twee mogelijke verklaringen. Ten eerste dat het laadnetwerk nog lang niet iedereen over de streep trekt, er zijn nog lang niet even veel laadpunten als tankstations. Helemaal in de afgelegen gebieden in de VS zal dat een uitdaging zijn. Ook denkt Helveston dat een kleine(re) EV met korter rijbereik vaak wordt gekozen als tweede auto per huishouden, maar dat lange trips nog steeds worden gedaan in de ‘eerste’ auto wat een ICE is. Kortom: dit onderzoek schijnt wat licht op de casus, maar er kan nog veel meer uitgehaald worden. (via George Washington University (onderzoek))