BMW bevestigt: Neue Klasse krijgt ook een betaalbare instapper

De verse reeks Bimmers is er ook voor mensen met een kleinere portemonnee.

BMW belooft veel goeds met de Neue Klasse-generatie. Een koppelbereik tot 18.000 Nm, een bijzonder slimme computer die met de hele auto in contact staat en ruim een ton aan downforce. Aan de andere kant klinken die plannen niet bepaald betaalbaar. Gelukkig bevestigt een BMW-topman dat de betaalbaarste BMW, de 1 Serie, gewoon in het assortiment blijft en ook een Neue Klasse-versie krijgt.

In de komende drie jaar is het de bedoeling dat we de vierde generatie van der Einer te zien krijgen. En dat terwijl aartsrivalen Mercedes en Audi langzaam maar zeker afzien van hun kleine instappertjes (A-klasse en A1). Volgens BMW is de 1 Serie straks de instap-Neue-Klasse en is daarmee een belangrijk onderdeel van het gamma.

Het nieuws komt van onder andere Autocar dat met BMW-productbaas Bernd Körber heeft staan praten op de autobeurs van Shanghai. Körber gaat zelfs wat verder, volgens hem speelt de hatchback een cruciale rol in München.

Körber over de 1 Serie

”Wij zijn een globale speler en hebben een volledig portfolio; de instapmodellen spelen een erg belangrijke rol om verschillende redenen. Ten eerste, neem markten als Italië en Spanje waar de 1 Serie een aandeel van 20, 30, 40 procent heeft in sommige regio’s. […] De 1 Serie is in het bijzonder belangrijk voor jonge kopers. Als je het merk jong wilt houden, als je klanten wilt ontwikkelen binnenin het portfolio, dan is de 1 Serie erg belangrijk”, zegt Körber. Hij bedoelt hiermee dat jonge klanten die nu in een 1 Serie stappen hopelijk voor het merk als volgende auto weer een BMW zullen nemen.

Volgens de BMW-productverantwoordelijke is de 1 Serie ook een goede oefening voor het merk: ”Je moet uitgedaagd blijven en dat is hetzelfde verhaal met MINI. Veel eigenschappen op het gebied van ”hoe flexibel ben je” en ”hoe kostenefficiënt ben je” win je door mee te doen in het kleine auto segment. Door je terug te trekken uit het kleine auto segment loop je weg van de uitdaging om de meest kostenefficiënte speler te zijn.” Een kleine sneer naar Merc en Audi?

1 Serie met verschillende aandrijflijnen

De verwachting is dat de volgende generatie van de 1 Serie als EV en als benzineauto wordt aangeboden. Dat moet het autootje een beetje betaalbaar houden. Maar eerst is het dus tijd voor de X3 en 3 Serie van de Neue Klasse.