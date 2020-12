Lamborghini Urus terugroepactie, mogelijk ook in Nederland - Autoblog.nl

Lamborghini heeft een terugroepactie op touw gezet voor de Urus. Dit is er aan de hand met de super SUV uit Italië.

Vroeger was het een gebruikelijke grap om te maken. Een Ferrari of Lamborghini is pas écht een supercar als deze in de fik is gevlogen. Die grap is al heel wat jaren verleden tijd, want van vuurtjes is nog nauwelijks sprake. Een goede controle én het bestaan van terugroepacties heeft daar zeker bij geholpen. In dit geval is de Lamborghini Urus onderdeel geworden van een terugroepactie. Ook dit heeft met een vuurtje te maken.

Nu is de Urus per definitie geen supercar en daar gaat een fik niets aan veranderen. Het is wél een Lamborghini en de Italiaanse autobouwer heeft nieuws voor eigenaren. Er worden wereldwijd 10.277 exemplaren van de Urus teruggeroepen. Het gaat hier om auto’s van modeljaar 2019 en 2020, geproduceerd tussen juli 2018 en juli 2020.

Reden voor de terugroepactie heeft te maken met de benzineleiding en verwante kabels. Deze constructie begeeft zich in een ruimte waar de temperatuur behoorlijk kan oplopen. Er bestaan een kans dat er brand kan uitbreken door de hoge temperaturen. Lamborghini roept de Urus terug er vervangt de kabels door exemplaren die gemaakt zijn van verstevigd materiaal. Uiteraard is dit geheel kosteloos.

Lamborghini laat tegenover Autoblog.nl weten dat Europese en dus ook mogelijk Nederlandse exemplaren van de Urus betrokken zijn bij de terugroepactie. De dealer neemt contact op met klanten om een afspraak te maken.