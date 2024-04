Tesla Autopilot speelde rol bij honderden ongelukken, 13 fataal

De NHTSA heeft een onderzoek afgerond naar crashes waarbij Tesla Autopilot betrokken is. De resultaten zijn redelijk ontluisterend.

Een van de vele mysterie’s van de moderne wereld is voor mij toch wel dat Tesla het Amerikaanse publiek blootstelt aan Autopilot. Het is immers het land waar je voor honderden miljoenen de bietenbrug op kan gaan als je te hete koffie in iemands schoot laat vallen. Dus wat voor een enorm pikante plaatjes moet Tesla hebben van alle rechters en politici dat ze het aandurven een robotische bestuurder los te laten op het verkeer?

Officieel is Autopilot (en Full Self Driving) een rijhulp. Maar Elon Musk heeft nooit echt veel moeite gedaan te verstoppen dat de (uiteindelijke) bedoeling is dat Tesla’s autonoom rijden. Helaas gebruiken veel bestuurders het ook al als zodanig. In drie jaar tijd onderzocht de National Highway Traffic Safety Association 956 ongelukken. Het stelde vast dat in maar liefst 467 daarvan Autopilot een rol speelde. 13 van de ongelukken hadden een dodelijke afloop.

De NHTSA gaat mee in de notie van Tesla dat deze ongelukken voorkomen hadden kunnen worden als bestuurders het systeem ‘correct hadden gebruikt’. Dat wil zeggen als rijhulp en niet als automatische piloot. Maar tegelijkertijd spreekt de NHSTA uit dat de bewoordingen door Tesla (Autopilot en Full Self Driving) niet correct zijn. Men spreekt van een ‘kritieke veiligheidskloof’ tussen de geschepte verwachtingen en de realiteit.

Tesla heeft inmiddels het systeem geupdated. Maar de NHTSA laat nu al weten dat dit waarschijnlijk het probleem niet heeft opgelost. Er zijn alweer nieuwe meldingen geweest sindsdien. De organisatie gaat ook die weer onderzoeken. Wordt dus vervolgd.

Dank aan Tesla afficionado @steephh voor de tip!