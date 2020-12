NL Ferrari 430 Scuderia Spider 16M betrokken bij crash - Autoblog.nl

Het is nooit leuk als er een Ferrari betrokken is bij een crash. Al helemaal niet als het een zeldzame Ferrari 430 Scuderia Spider 16M betreft.

Het is november en dat betekent dat het nat, soms glad en dat het vroeg donker buiten is. Als eigenaar van een Ferrari is het altijd afwegen of je een stukje gaat rijden of niet. De huidige weersomstandigheden zijn nog niet heel extreem. Daarom was deze Ferrari 430 Scuderia Spider 16M afgelopen weekend op de weg te vinden in het gezelschap van een Ferrari LaFerrari.

Helaas verliept de autorit niet zoals gepland. Op de A12 bij Harmelen ging het mis. In het bijzijn van enkele spotters in een andere auto verloor de bestuurder van de Ferrari 430 Scuderia Spider 16M de macht over het stuur. Al een klein beetje het intrappen van het gas kan zorgen voor een glijpartij, vraag dat maar aan DJ Afrojack en z’n 458 Italia destijds. Hetzelfde lot overkwam de 16M. De auto raakte van de weg en kwam in de middenberm tot stilstand. Tenminste één persoon raakte gewond bij het incident en moest naar het ziekenhuis. Er waren geen andere auto’s betrokken bij het ongeluk.

Flinke schade, maar niet total loss

De Ferrari 430 Scuderia Spider 16M raakte behoorlijk beschadigd bij het ongeluk, maar kan vermoedelijk nog wel opgelapt worden. Het gaat hier immers niet om een gewone F430, maar om een gelimiteerde variant waarvan er slechts 499 zijn gemaakt. Een tweedehands exemplaar vinden is moeilijk en zijn vandaag de dag nog altijd zo’n 300.000 euro waard.

Hopelijk komt het slachtoffer van de ongeluk er weer bovenop en kan ook deze Scuderia Spider 16M weer gerepareerd worden. Een Ferrari die in een gelimiteerde oplage is gemaakt is immers altijd een aanwinst voor de Nederlandse wegen.

Fotocredit: Egberts Media, met dank aan iedereen voor de tips!