Telegraaf journo: “Newey helemaal niet belangrijk voor auto”

Volgens vermaard Telegraaf F1 journalist Erik van Haren, is Newey helemaal niet belangrijk voor de ontwikkeling van de F1 auto van Red Bull.

Met de opkomst van Max Verstappen zijn ook andere Nederlanders extreem bekend geworden. We moeten Max natuurlijk vooral dankbaar zijn voor Olav Mol en Jack Plooij. Maar ook mindere goden liften mee op de populariteit van Max Verstappen. Zelfs wij van Autoblog doen dat natuurlijk een beetje, al plukken we er helaas niet dezelfde vruchten van als Max Emilian.

Saga

Een van de nieuwe sterren aan het firmament is Erik van Haren. Het was deze man zelf die kennelijk zo goed ingevoerd is bij Red Bull dat hij eigenhandig de ‘Christian Horner saga’ brak. Velen waren verbaasd dat hij boude claims deed en speculeerden dat dit hem wel eens zou kunnen opbreken, nu Horner door een advocaat is vrijgepleit. Maar goed, inmiddels heeft iedereen wel door dat dit een gevalletje ‘ons kent ons’ onderzoek was, zoals we dat wel vaker zien tegenwoordig.

Keihard aanpakken

Tenminste één iemand heeft dat niet gepikt en vanalles openbaar gemaakt. Hierdoor weten we dat er tenminste rook was met hier en daar ook wel een klein vlammetje. Toch een heel ander beeld in ieder geval dan iemand die gevrijwaard is van iedere blaam. In zekere zin is dat wrang genoeg goed nieuws voor van Haren, die zichzelf nu anders wellicht zelf voor een rechter had zien staan afhankelijk van hoe ver Horner bereid was geweest hem keihard aan te pakken. Je zou het zelfs als enigszins dapper kunnen omschrijven om de misstand toch aan het licht te brengen. Ook als niet geheel duidelijk is of de motieven van de lekkers helemaal zuiver op de graad waren.

Newey minder belangrijk dan gedacht

In plaats daarvan schuift de beste man regelmatig aan bij de NOS om races te duiden en schrijft hij natuurlijk over onze favoriete sport bij de krant met de chocoladeletters. En in het kader van de nieuwste ontwikkelingen bij Red Bull, heeft hij nu ook wat in een podcast gezegd over Adrian Newey. Namelijk dat hij van verschillende kanten zou horen dat Newey helemaal niet zo belangrijk is in de ontwikkeling van de RB18, RB19 en RB20 als velen van ons geloven.

Succes in verleden

Want ja, het is makkelijk om het succes aan Newey toe te schrijven. Hij won immers in het verleden meer titels dan wie dan ook in de F1. Bij Williams, bij McLaren en bij Red Bull Racing. Ook zijn eerste auto’s voor achterhoede team Leyton House waren puik. De beste man kende wel eens een opvallend missertje, maar dat is de uitzondering die de regel bevestigt.

Waché en Fallows

Volgens van Haren zou het echter niet Newey, maar een team onder leiding van Pierre Waché zijn die de Red Bull zo’n onverslaanbaar kanon heeft gemaakt. Op zich is dat niet een geheel nieuwe gedachte. Auto’s worden altijd ontworpen door een team en dat Waché en voorheen de naar Aston Martin vertrokken Dan Fallows daar onder andere ook een belangrijke rol in speelden, was bekend.

Rol overschat?

Alom werd echter aangenomen dat Newey als opperbaas nog altijd de grote lijn uitzette. En door zijn ervaring met ground effect auto’s ook bijvoorbeeld de valkuil van porpoising aan zag komen en (grotendeels) wist te omzeilen. Dit terwijl teams als Mercedes en Ferrari er vol invielen.

Paard van Troje…

Niet het geval dus, aldus van Haren die ‘meerdere bronnen’ claimt. Newey zou zich vooral bezig houden met projecten die niet direct met het F1 team te maken hebben. Wel een beetje opvallend, want potentieel zouden Aston Martin en Ferrari dan dus een peperdure kat in de zak kopen als ze de Brit een megacontract aanbieden. Sterker nog; het zou een diabolische move zijn van Red Bull de concurrentie een forse uitgave te laten doen voor een veredelde mascotte. Zijn zij nu zo dom, of is van Haren juist slim en goed ingelicht?