OM pakt gemeentes keihard aan: geen wildgroei aan flitspalen

Af en toe wordt er ook nog wel eens wat verstandigs gezegd door hogere overheden. Zo ziet het OM niets in gemeentes die overal hun eigen flitspalen neerzetten.

Onlangs was het heet nieuws: gemeentes willen zelf de vrijheid krijgen flitspalen neer te zetten. Dat zou nodig zijn om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Cynici waren er direct ook veel. Volgens hen zou het vooral een manier zijn voor gemeentes om de burger te pesten en geld in het laadje te brengen.

Belachelijk succes

De meesten onder ons benzinehoofden vonden het dan ook niet zo’n strak idee. Weer minder privacy, weer meer controle en weer meer kans op een dikke prent als je ven niet oplet. Maar in België is het al een belachelijk financieel succes. Ook daar zijn de burgers er overigens niet erg blij mee. Maar in sommige gevallen zitten er bedrijven achter de flitspalen die ook een deel van de boetes mogen cashen. Die zijn er uiteraard wel mee in hun nopjes.

Puik idee?

Rotterdams wethouder Vincent Karremans kwam op zich met een leuk argument voor flitskasten. Volgens hem werkt de ambtelijke molen namelijk zó traag, dat op een andere manier de ‘veiligheid’ aanpakken niet mogelijk is:

Wij kunnen een brief sturen, maar krijgen dan vaak de reactie terug dat we eerst de straat moeten aanpassen. Rotterdam heeft 6.500 straten. Als ik 10 procent daarvan wil aanpassen, ben ik 65 jaar bezig. Dan zitten we in 2089, terwijl we nu een probleem hebben. Vincent Karremans, stipt onbedoeld de incompetentie van de overheid aan

OM reageert

In Nederland heeft het Openbaar Ministerie nu ook gereageerd. En zijn vinden het géén goed idee, zo laat hoofdofficier Liebeth Schuijer optekenen in het Brabants Dagblad. Liebeth werkt voor het parket Centrale Verwerking OM, dat verantwoordelijk is voor plaatsing en beheer van alle flitspalen in Nederland (voor nu):

Nederland wordt niet veiliger door het vol te hangen met flitskasten. Liesbeth Schuijer, is kordaat en to the point

Niet dat Schuijer niks wil doen. Zij ziet vooral wat in het aanpassen van wegen zodat men niet meer hard kán rijden. Dat is ook geen muziek in de oren, maar Liesbeth heeft hiertoe in zekere zin wel een goede motivatie:

Als automobilisten op een tweebaans weg 30 kilometer per uur moeten rijden, maak je het voor bestuurders wel erg moeilijk om zich aan de snelheid te houden. Dan moet je eerst de weg veranderen voordat je geloofwaardig kan handhaven. Liebeth Schuijer, begrijpt ergens dat je de menselijke geest niet moet castreren

Deze verstandige vrouw gaat vervolgens maar door en door met onze harten winnen, want ze spreekt ook nog van een perverse prikkel en ondermijning van draagvlak. In België werden bijvoorbeeld drempels verwijderd zodat men kon scheuren, om vervolgens lekker te flitsen en te cashen:

In België werden zelfs drempels weggehaald om de pakkans te vergroten. Zulke voorbeelden zetten het gevoel van rechtvaardigheid onder druk en ondermijnen het draagvlak voor flitsers. Liesbeth Schuijer, heeft geen zin in spelletjes

Nu vragen wij ons af wat het draagvlak überhaupt is voor flitscamera’s, maar soit. Het is niet allemaal goed nieuws, maar enig realisme lijkt Mw. Schuijer niet vreemd te zijn. En dat mag ook wel genoemd worden. Waarvan akte.