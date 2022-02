Lego onthult vast de 2022 McLaren F1-auto

Lego loopt alvast op de zaken vooruit met de onthulling van de nieuwe 2022 McLaren F1-auto.

Later vandaag onthult Red Bull Racing de RB18. McLaren trekt pas overmorgen het doek van de nieuwe auto. Al geven ze min of meer een voorproefje met deze samenwerking met Lego. De 2022 auto van McLaren, in elk geval een inspiratie daarop, komt verkrijgbaar als set om zelf thuis op te bouwen.

De set is 65 centimeter lang, 27 cm breed en 13 cm hoog. In totaal bestaat de auto uit 1.432 bouwstenen. Prima vermaak om je mee bezig te houden tot de start van het nieuwe seizoen. Het gaat hier om een Lego Technic product, gericht op fans van 18 jaar en ouder.

2022 McLaren Lego

Het is niet alleen de auto. Zoals je van Lego mag verwachten zijn ze een stapje verder gegaan. Ook de V6 hybride motor, een differentieel en ophanging maken deel uit van de setup. Uiteraard komt het model met een uitgebreide instructie. En een setje stickers van alle sponsoren om op de auto te plakken.

De McLaren 2022 F1-auto als Lego is verkrijgbaar vanaf 1 maart. De adviesprijs ligt op € 179,99 en komt wereldwijd op de markt. En oh ja. Het advies is om de auto buiten bereik van kleine kinderen en baby’s te houden in verband met kleine onderdelen. Weet u dat.