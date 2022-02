Hèhè, MINI heeft de Electric minder saai gemaakt

Nieuwe varianten van MINI op de 3-Deurs, Electric, 5-Deurs en de Cabrio in vorm van de Resolute Edition. Het maakt met name de Electric wat leuker.

De styling van MINI is al jaren een groot succes. Vandaar dat het merk eigenlijk nauwelijks echt grote veranderingen doorvoert met facelifts of zelfs een nieuwe generatie. Want waarom aan iets gaan sleutelen dat nog altijd als warme broodjes over de toonbank gaat. Zo nu en dan komt MINI dan wel weer met een nieuwe editie om de aandacht te trekken, dat is dit keer de Resolute Edition.

Internationaal zijn er drie nieuwe modelvarianten van MINI aangekondigd onder de naam Resolute, Untold and Untamed. Hadden we eerst als de Camden Edition en later de Rockingham GT Edition. Komen daar nu weer nieuwe varianten bij. Het lijkt wel de Bugatti Veyron. Maar goed, terug naar de MINI als Resolute Edition.

Het geeft met name de Electric een leuker smoelwerk. Want van zichzelf is de elektrische auto niet super onderscheidend. Met die gele details en de eigen set wielen weet je dat het de elektrische variant is, maar aankleden middels een toffe configuratie kon niet echt. Tot nu met dus de MINI Resolute Edition

Kies je voor deze editie, krijg je altijd een MINI in de kleur Rebel Green. Voorheen kon je deze tint alleen bestellen op de John Cooper Works. De MINI Resolute Edition combineert deze groene exterieurkleur met witte spiegelkappen, behalve bij de Cabrio. Daar zijn de spiegelkappen zwart.

Andere kenmerken van de Resolute Edition in een notendop. Zwarte logo’s, handgrepen van de portieren en bagageklap in een bronzen kleur en dan zijn er nog enkele Piano Black details her en der te bespeuren. Geinig detail zijn de strepen op de motorkap die overlopen van licht naar donker brons.

Prijzen

De MINI Electric als Resolute Edition is een frisse verschijning ten opzichte van al die zwarte exemplaren die je veelal tegenkomt. Maar je kunt deze editie dus ook krijgen op de andere uitvoeringen. Moeten we het alleen nog even over de prijs hebben. MINI’s zijn nooit de goedkoopste geweest. Daar is deze uitvoering geen uitzondering op. Je checkt de prijzen hieronder. De Resolute Edition is vanaf maart verkrijgbaar.