De duurste auto geveild in 2021

Dit jaar stegen de prijzen voor zeer exclusieve auto’s vrolijk door. Een prima investering dus. Maar wat was de duurst geveilde auto van 2021?

Porsche Carrera GT, een Ferrari die in een gelimiteerde oplage is gemaakt. Noem ze allemaal maar op. In principe heb je er geld aan kunnen verdienen als je kijkt naar de veilingen van afgelopen jaar. Stapje voor stapje leverde exclusieve auto’s nog altijd meer op. Van een crisis is, in elk geval op dit vlak, nog geen sprake.

De duurste auto..

Maar ja, wat was dan de grootste winnaar van dit jaar? Welke geveilde auto leverde het meeste op? Dat was de McLaren F1! Afgelopen zomer werd een prachtig exemplaar van de hand gedaan tijdens een veiling op Pebble Beach. Er werd maar liefst 20,5 miljoen dollar overgemaakt naar het veilinghuis voor de aanschaf van de hypercar uit de jaren negentig.

Het kunststukje op wielen is de laatste jaren behoorlijk veel waard geworden. De vraag is altijd wat de top is van zo’n auto. Is het in 2030 heel normaal om 30 miljoen dollar te betalen voor een McLaren F1? Kijken we in de toekomst net zo naar dit soort auto’s als dat we nu naar bijvoorbeeld een 250 GTO kijken? De tijd zal het leren. Er is in elk geval een koper geweest die 20 miljoen dollar durfde neer te leggen voor een McLaren F1, wat het de duurst geveilde auto van 2021 maakt. (via Bimmertoday)