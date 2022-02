Autoblog Foto van de Maand – Januari 2022

Wie pakt deze maand de titel Foto van de Maand én een waardebon van €100?

Het jaartal 2022 begint al een klein beetje vertrouwd in de oren te klinken, want de eerste maand van het jaar zit er alweer op. En dat betekent: het is tijd om de eerste Autoblog Foto van de Maand van 2022 te kiezen. Om het wat spannender te maken is er nu ook een echte prijs aan verbonden, met dank aan Kamera Express. We kunnen de winnaar blij maken met een waardebon ter waarde van €100.

Snel door naar de kandidaten van deze maand dus, maar eerst stellen we even de strenge doch rechtvaardige jury voor. Ondergetekende velt namens Autoblog een oordeel en daarnaast is vanaf nu Eric van Vuuren een vast jurylid. Jullie konden vorige week al met hem kennismaken. Ons gastjurylid is deze maand Rowan van den Bragt (@Row1), die vorige maand de winnende foto maakte. Oké, nu echt door naar de top drie.

We trappen af met een foto van @rsmeets, die het afgelopen najaar een Defender in zijn natuurlijk habitat fotografeerde. Dat leverde deze fraaie plaat op. De rest van de serie was overigens ook de moeite waard.

Rowan: “Wat een heerlijke toning heeft deze serie! De Land Rover lijkt hier helemaal in zijn habitat te zijn, erg geslaagd! Verder niks op aan te merken.“

Machiel: “Een lekker sfeervol plaatje, waardoor je bijna zin krijgt om een Defender te kopen. De belichting is erg fraai en de nabewerking is erg goed. De bladeren op de voorgrond creëren mooi wat extra diepte. Wel jammer dat de auto precies in het midden staan, als de auto wat meer naar links had gestaan was de compositie beter in evenwicht geweest.”

Eric: “Goed gespeeld met een onscherpe voorgrond waardoor je oog direct naar de Defender getrokken wordt! Persoonlijk mis ik verder net dat extra’s waardoor je langer naar de foto blijft kijken.”

Op de tweede plaats vinden we een auto in een totaal andere omgeving, namelijk een ondergelopen parkeergarage. @peldergraphy kwam hier per toeval een knalrode M240i tegen.

Machiel: “Een uitgekiende compositie, waarbij eigenlijk alles klopt. De fotograaf heeft heel mooi gebruik gemaakt van de plas op de voorgrond. Het rood springt er lekker uit te midden van de betonmassa en de gele pilaren geven nog wat extra kleur aan het geheel. Dat dit geen georganiseerde fotoshoot is maakt het alleen maar beter. @peldergraphy heeft gewoon de omstandigheden optimaal benut.”

Eric: “Van alle ingestuurde foto’s deze maand is dit misschien degene waar de auto het kleinst is ten opzichte van het gehele frame. Persoonlijk ben ik een groot fan van ‘negatieve’ ruimte, omdat je hierdoor veel meer kan spelen met composities. Doordat de auto niet in het midden van het frame geplaatst is wordt het geheel al spannender, en dankzij het water op de grond krijg je een hele fijne reflectie. Ook de kleuren (rood versus geel) versterken elkaar enorm. Ik ben fan!”

Rowan: “Zoals ik het begrijp is dit een spontane foto, maar daardoor zeker niet minder!

Erg goed gebruik gemaakt van de spiegeling, maar ook de compositie zelf is lekker.

Het onderwerp staat uit het midden, en ondanks dat hij wat verder weg staat, springt de auto er toch lekker uit. Het lijnenspel en de grijze grauwe parkeergarage helpen daar mooi bij.”

Over de nummer twee en drie waren sommige juryleden enthousiaster dan andere, maar gelukkig was er ook een foto die bij iedereen in de smaak viel. Dat was deze foto van een Lamborghini Urus, geschoten door @kingsshots.

Eric: “Heerlijke ‘meetrekker’ van deze vette Lambo! Technisch gezien een behoorlijk uitdagend shot, je staat een stuk lager waardoor je perfect tegen de Urus opkijkt, maar vooral ook vol tegen het zonlicht in fotografeert. Hiermee komt er aan de schaduw kant veel rust op de carrosserie en zie je alle lijnen perfect. Bonuspunten voor de hoeveelheid beweging maar toch genoeg scherpte in het geheel.”

Rowan: “Wat een heerlijke plaat, de beweging is goed vastgelegd en de kleuren zijn prachtig. Dit zou zomaar een advertentie van Lamborghini zelf kunnen zijn.“

Machiel: “Een panning shot vanuit een laag standpunt tegen de ondergaande zon in, je moet er maar op komen. Maar het werkt wel. Door de gekozen hoek ziet de Urus er bijzonder imposant uit en de lucht vormt een prachtige achtergrond. De compositie an sich is niet bijzonder dynamisch, maar omdat het een panning shot is zit er toch genoeg beweging in. Al met al een interessante en originele foto.”

En dus ook een winnende foto. Deze foto roepen we namelijk uit tot de Autoblog Foto van de Maand. En dat betekent: @kingsshots mag een Kamera Express-waardebon ter waarde van €100 in ontvangst nemen. Gefeliciteerd namens Autoblog!

Iedereen die niet gewonnen heeft: niet getreurd, deze maand is er weer een nieuwe ronde. Daarbij geven we wederom een Kamera Express-waardebon van €100 weg. Upload dus vooral je foto’s op Autoblog Spots en je doet automatisch mee met de Foto van de Maand!