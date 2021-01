Lewis Hamilton begint met de meeste strafpunten in 2021 - Autoblog.nl

De Brit Lewis Hamilton weet ook goed strafpunten te verzamelen.

Het zijn rare weekenden voor de autosportliefhebber. Normaal gesproken is er een F1-race of gebeuren er heel veel dingen omtrent de sport waar @jaapiyo melding van kan maken. In het winterreces speelt er bijna niets meer. De enige persoon waarom nog een vleugje mystiek omheen hangt, is Lewis Hamilton.

De recordcoureur heeft namelijk nog niet bijgetekend. Het is waarschijnlijk een kat-en-muis-spel. Heeft Mercedes Hamilton net zo hard nodig als de Vara Matthijs van Nieuwkerk nodig heeft? Of kunnen de vele miljoenen beter op een andere wijze gespendeerd worden? Net als met Van Nieuwkerk zijn de achterlijk hoge vergoedingen nog niet hoog genoeg, aldus de ontvangende partij. Maar is Lewis Hamilton niet zijn hand aan het overspelen? Natuurlijk is het een van de beste coureurs ooit, maar die heb je niet nodig. Zelfs de zeer gemiddelde coureur Valtteri Bottas was kampioen geworden met de raket die W11 heet.

Strafpunten Lewis Hamilton

Maar het is niet alleen de WK-puntenlijst die Hamilton aanvoert, ook als het aankomt op strafpunten staat de Brit bovenaan. Als Hamilton bijtekent (en dat gaat ‘ie gewoon doen), dan is bij aanvang van het seizoen de coureur met de meeste strafpunten. Hij heeft er namelijk 6. Op het moment van schrijven staat Alexander Albon bovenaan, maar zijn F1-strafpunten worden niet meegenomen naar het DTM. Dat is ook mooi voor vrouwenbetaster Nikita Mazepin, die niet geld als een modelcoureur.

Dat is ene M. Verstappen uit Monte Carlo wél. De in België geboren coureur heeft namelijk nul strafpunten. De complete lijst ziet er als volgt uit: