300 Nederlanders krijgen elke week een verkeersboete

Ja, er is een grote groep Nederlanders die elk jaar meer dan 50 verkeersboetes scoort

Natuurlijk valt er wel iets af te dingen op sommige verkeersregels en voelen sommige verkeersboetes wat onrechtvaardig. Maar wanneer de overheid erin slaagt om jou meer dan 10 keer per jaar te betrappen op een verkeersovertreding dan is er ook wel iets mis met jouw gedrag in het verkeer.

31.000 Nederlanders met meer dan 10 boetes

“Hoe vaak komt dat nou voor, meer dan 10 boetes per jaar?” Nou eigenlijk nog best vaak. BNR deed onderzoek, of beter, zij dwongen de cijfers af bij het CJIB en daaruit kwam dat er een groep van 31.000 Nederlanders is die in 2023 meer dan 10 boetes voor verkeersovertredingen ontving. In 2022 waren dat er 28.400 en in 2021 circa 27.000.

Elke week een boete

Dat het nog veel erger kan blijkt uit het schokkende cijfer dat er ook een groep van 1.000 bestuurders is die er 3 keer zoveel krijgen per jaar en er zijn in NL zelfs zo’n 300 mensen te vinden die gemiddeld elke week een verkeersovertreding begaan waarbij ze gesnapt worden! Meer dan 50 boetes per jaar dus.

Dan kunnen we heel flauw zeggen dat deze mensen waarschijnlijk nog nooit van het dure Flitsmeister hebben gehoord. Maar het betreft zeker niet alleen snelheidsovertredingen. Als je een klein stapje terug neemt en even iets langer over deze statistiek nadenkt dan is het inderdaad, zoals bijvoorbeeld de Vereniging Verkeersslachtoffers stelt, vreemd dat bestuurders deze overtredingen mogen blijven maken.

Rijbewijzen afpakken?

De Vereniging Verkeersslachtoffers geeft in de Telegraaf aan dat ze het vreemd vinden dat niet elke volgende boete hoger is. Zij willen dus zeg maar een Multiplier inzetten. Daar is natuurlijk iets voor te zeggen, de overheid hoopt immers dat er van een boete ook een afschrikwekkend effect uitgaat. Wanneer dit niet werkt zou je natuurlijk kunnen overwegen om elke volgende boete x keer groter te maken.

Dat het hier niet alleen om automobilistje pesten gaat wordt wel duidelijk als je naar rechtszaken kijkt waarbij bestuurders andere verkeersdeelnemers hebben doodgereden. Daar wordt meermaals aangevoerd dat de dader lak heeft aan de verkeersregels getuige de tientallen boetes die hij al verzameld had. Dus wellicht is het gewoon een goed plan om EN die boetes voor veelplegers omhoog te gooien EN veel sneller het rijbewijs af te pakken!

Dan hoeven de te hoge verkeersboetes niet voor iedereen omhoog die een keertje de snelheidsmeter uit het oog verliest..