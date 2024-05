Is deze 911 een goede deal?

Een aangepaste Porsche 911, wat denk jij dat hij kost?

We zeggen het wel vaker. Het is altijd lastig om een prijs te plakken op wat iemand anders helemaal naar zijn eigen smaak heeft aangepast. Vaak krijg je niet terug wat je er zelf als eigenaar hebt ingestopt. Zeker niet als je het aandurft om aan één van grootste iconen van fanboys te komen, de 911. Hier is originaliteit vaak het sleutelwoord. Tenzij je Singer heet, dan mag je er alles aan doen of eventueel Magnus Walker. Maar Brabus op een 911, dat kan dus blijkbaar nog niet.

Kortom, het is een dun lijntje tussen smaakvol en ‘verprutsen’. Op Marktplaats kwamen wij deze 997.1 tegen met enkele optische en technische aanpassingen. @willeme en ondergetekende waren het niet direct eens, maar ons oordeel was na wat wikken en wegen: eigenlijk best leuk gedaan.

Maar ja, dan wil je er weer vanaf na een jaartje. Zoals deze verkoper. Wat is het dan nog waard. Getuige het feit dat ook deze 911 al weer een paar weken te koop staat op Marktplaats vliegt niet iedereen er direct op af als vliegen op de…

Een extra puntje bij een Porsche 911 van de 997 generatie is natuurlijk ook dat het best lastig is om er een prijsje op te plakken. De vele uitvoeringen en daarbij behorende oordelen van liefhebbers en pers hebben ervoor gezorgd dat waardes alle kanten op gaan. Van net boven de 30.000 euro tot dik boven de 65.000 euro voor non-turbo, non-GT3 997’s.

In dit geval staat er een kleine 50.000 euro op het prijskaartje van deze 997 3.8s met handbak. Voor dat geld zie je dus enkele optische aanpassingen en is er een ander onderstel gemonteerd. Wie biedt? De advertentie check je hier

Oh ja: vergeet je niet aan te melden voor iets echt unieks van Porsche. Iedereen kan meedoen aan de Porsche Tour of Legends Winactie. Win een briljant mooi bewaarbox met daarin de 2024 door Porsche Nederland uitgezette routes. Ook voor NIET Porsche rijders..