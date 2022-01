Oei, Lewis Hamilton investeert in Jumbo-concurrent

Bij de boodschappenbezorgers krijgen we nu team Max en team Lewis. Wie zal er sneller zijn…?

Een van de trouwste sponsoren van Max Verstappen is Jumbo. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de grote baas, Frits van Eerd, een hartstochtelijk raceliefhebber is. Hij steunt Max dus met alle liefde. En dat dit voor zijn bedrijf ook wat oplevert is natuurlijk mooi meegenomen.

Zoals Max Verstappen verbonden is met Jumbo, heeft Lewis Hamilton nu zijn naam verbonden aan een concurrent van Jumbo. Het geld stroomt alleen precies de andere kant op: hij wordt niet gesponsord, maar is de investeerder.

Het gaat om het kersverse bedrijf Zapp. Dit is een Britse start-up, die sinds vorig jaar ook in Amsterdam en Rotterdam actief is. Het bedrijf is naar Nederland gehaald door ondernemer c.q. influencer Bas Smit.

Zapp gaat als een raket, want in een nieuwe investeringsronde haalde de start-up 200 miljoen dollar op. Een van de investeerders in Zapp is niemand minder dan net-niet-achtvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Hoeveel geld hij precies in het bedrijf pompt is niet bekend.

Het geld gaat niet gebruikt worden voor uitbreiding, maar voor verbetering van de service op de bestaande locaties. Oftewel: als de Zapp-bezorger straks sneller voor je deur staat in Rotterdam is dat mede mogelijk gemaakt door Lewis Hamilton.

De kans is wel aanwezig dat verstokte Lewis-haters (en die zijn er in Nederland) nu niet meer bij Zapp willen bestellen. Want ja, dan steun je indirect Hamilton. Dan maar bij Jumbo bestellen.

