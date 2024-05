Stand na GP Miami 2024 en 6 dingen die ons opvielen

In dit artikel lees je de stand na de GP van Miami 2024 en enkele dingen die ons opvielen aan de race.

De GP van Miami 2024 zit er weer op! Het vol geplande evenement was weer enerverend als altijd. Uiteraard was de show eromheen zowat groter dan de show op de baan. Uiteraard hoort dat ook een beetje bij de Formule 1, natuurlijk.

De kwalificatie voor de sprint, de sprint en de kwalificatie voor de race waren allemaal volgens verwachting. Maar toen… Toen kwam de safetycar die Verstappen opwachtte in plaats van Lando Norris. Met als resultaat dat Norris een gratis pitstop kon maken en de leidende positie kon behouden.

Lando Norris magistraal

McLaren zat er het hele weekend al lekker bij. Zowel Piastri als Norris reden vooraan mee. Norris had natuurlijk heel erg veel mazzel met de safetycar, maar Verstappen wist vervolgens geen vuist te maken en op Norris in te lopen. Integendeel, hij verloor zelfs een beetje. En natuurlijk is dit niet een typische Red Bull-baan en natuurlijk was er iets mis met de balans van de auto van Max, maar dan nog is de prestatie van Norris Groots met een grote G.

Miami is knakig

Sorry, Miami. Maar het is gewoon drie keer niets en de Formule 1 onwaardig. Er is niets mis met een race in Miami, maar wel met de baan. Waarom niet met zijn allen naar Homestead Miami Speedway? Of gewoon een race op het strand. We begrijpen dat de organisatie graag Amerikaanse races heeft, maar er moeten toch betere opties zijn dan deze veredelde kartbaan?

Wat zat het dicht bij elkaar!

Eindelijk! We mogen dan Miami geen tof circuit vinden, we moeten wel toegegeven dat de specifieke layout ervoor zorgde dat het veld heel erg dicht bij elkaar zat. Natuurlijk, een virtual safety car (paaltje Verstappen) en de safetycar (crash Magnussen en Sargeant) hielpen mee, maar dan nog. Ook daarvoor zat het dicht bij elkaar en ook daarna bleven de gaten redelijk klein. Laten we hopen dat dit vaker gaat voorkomen.

Audi heeft goed gekozen

Het is een echte comeback kid. Nico Hülkenberg was een sensatie voordat hij in de F1 terecht kwam. Eenmaal gearriveerd wist hij nooit de belofte in te lossen. Na het ontslag bij Renault F1 Team gaf niemand de Duitser een kans om nog successen te boeken. Als je zit wat voor strapatsen hij uithaalt met die zeepkist van Haas, kun je niet anders concluderen dat Audi de goede keuze heeft gemaakt door hem in te lijven. Het verschil met zijn niet onaardige teamgenoot is enorm.

Ricciardo lacht, Ricciardo huilt

Er rust een grote druk op de schouders van Daniel Ricciardo. De terugkeer naar de F1 ging nog niet zoals verwacht. Op zaterdag konden we dan eindelijk weer de echte Ricciardo zien. Of nou ja, eigenlijk op vrijdag al. Gezien het volle schema en de vieze baan zou je zijn P5 in de sprint-kwalificatie een gelukje noemen. De sprintrace was echter bijzonder puik. Hij verschalkte Pérez bij de start op gogme, alhoewel de Red Bull ietsje te machtig was. Wel kon De Honingdas Sainz rondenlang achter zich houden. In de kwalificatie voor de hoofdrace – enkele uren later – was de magie weer ‘weg’ en kwam Ricciardo niet verder dan P18. Yuki Tsunoda reed dan weer een geweldige hoofdrace.

Straffen, straffen, straffen

De wedstrijdleiding had het er maar lastig mee, het afgelopen weekend. Ze bleven maar straffen uitdelen. De redenen daarvoor waren uiteenlopend. Wel waren ze erg fors te noemen: 20 seconden voor Hamilton (4 straffen, waaronder te hard rijden in de pitstraat), 35 seconden voor Magnussen (ietsje fanatiek verdedigen), 10 seconden voor Ocon (blokkeren/botsen Leclerc) en Norris (wandelen langs de baan). Op zich zijn de straffen allemaal te begrijpen, maar dit keer leken ze ietsje uit proportie te zijn. Verstappen klaagde ook over de willekeur van de straffen.

Rijderskampioenschap

Het belangrijkste is natuurlijk: Daniel Ricciardo heeft punten gehaald! De manier waarop speelt ook mee, want het is een goede score uit een sprintrace, waar een achterhoede-team hooguit een puntje kan sprokkelen. Goed gedaan, dus! Dat geldt ook voor zijn teammaat, die nu stijgt naar P10. Ocon stijgt twee plaatsjes na zijn eerste punt dit seizoen.

De stand na de GP Miami 2024 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Max Verstappen Red Bull 136 2 Sergio Pérez Red Bull Racing 101 3 Charles Leclerc Ferrari 85 4 Carlos Sainz Ferrari 85 5 Lando Norris McLaren 83 6 Oscar Piastri McLaren 41 7 George Russell Mercedes 37 8 Fernando Alonso Aston Martin 33 9 Lewis Hamilton Mercedes 27 10 Yuki Tsunoda VCARB 14 11 Lance Stroll Aston Martin 9 12 Oliver Bearman Ferrari 6 13 Nico Hülkenberg Haas 6 14 Daniel Ricciardo VCARB 5 15 Esteban Ocon Alpine 1 16 Kevin Magnussen Haas 1 17 Alexander Albon Williams 0 18 Zhou Guanyu Stake 0 19 Pierre Gasly Alpine 0 20 Valtteri Bottas Stake 0 21 Logan Sargeant Williams 0

Constructeurskampioenschap

Hier zien we vooralsnog niet enorme verschuivingen. Mercedes-Benz moet meer op Aston Martin Racing letten, dan dat ze aan kunnen haken bij McLaren Racing. VCARB (spreken jullie dat ook zo uit?) maakt geen sprong qua positie, maar ze pakken wel lekker wat puntjes mee.

De stand na de GP Miami 2024 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull 235 2 Ferrari 189 3 McLaren 124 4 Mercedes 64 5 Aston Martin 42 6 VCARB 19 7 Haas 7 8 Alpine 1 9 Williams 0 10 Stake 0

Kwalificatieduel

Verstappen was wéér sneller dan Pérez. Leclerc pakt zijn vorm een klein beetje terug en staat nu voor op Sainz. Norris is overwegend sneller, alhoewel het verschil in de kwalificatie qua tijd nihil was. Belangrijker is dat Russell WEER sneller is dan Hamilton. Nico Hülkenberg is een fenomeen, niet alleen is hij sneller dan Magnussen, maar het verschil in tijd is echt bizar. Lance Stroll was een keer sneller dan zijn hoogbejaarde teammaat. Ook bijzonder is dat Gasly voor het eerst Ocon versloeg in het kwalificatieduel.

De stand na de GP Miami 2024 in het kwalificatieduel is als volgt:

Coureur Coureur Verstappen 6 Pérez 0 Hamilton 1 Russell 5 Leclerc 3 Sainz 2 Leclerc 1 Bearman 0 Norris 5 Piastri 1 Alonso 4 Stroll 2 Gasly 2 Ocon 5 Albon 6 Sargeant 0 Tsunoda 5 Ricciardo 1 Bottas 6 Zhou 0 Hülkenberg 4 Magnussen 2

Snelste raceronde

Miami is niet een echt circuit, dus er ligt geen racelijn of rubber. Dat hebben de coureurs neergelegd het afgelopen weekend met als gevolg dat de baan telkens sneller en sneller werd. Oscar Piastri ging na de schermutseling met Sainz naar binnen voor nieuwe banden en reed de snelste raceronde, maar omdat hij buiten de top 10 finishte, behaalde hij geen extra puntje ervoor.

De onderlinge stand na de GP Miami 2024 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Leclerc Ferrari 2 Verstappen Red Bull 2 Alonso Aston Martin 1

Driver of the Day

Het is een beetje Eurovisie Songfestival in het klein, deze titel. Het is de gunfactor die je moet hebben en dat betekent in principe altijd dat de outsider of scorende underdog naar huis mag met deze poedelprijs. In dit geval is het natuurlijk Lando Norris. De Britse McLaren-coureur is een publiekslieveling en na deze winst al helemaal.

De onderlinge stand na de GP Miami 2024 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Carlos Sainz Ferrari 2 Oliver Bearman Ferrari 1 Charles Leclerc Ferrari 1 Lando Norris McLaren 1

Heeft de redactie de race goed voorspeld?

Nou ja, ‘voorspellen’. Van de afgelopen races het gemiddelde opnoemen (VER-PER-IEMAND ANDERS) is natuurlijk niet iets dat kunde vereist. Michael was de enige die een beetje risico nam. Jaap pakte de meeste punten, doordat hij Leclerc op P3 had verwacht. Michael pakt 5 punten door de P2 van Verstappen te voorspellen. Wouter heeft 1 puntje (Max op het podium).

De stand na de GP Miami 2024 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Jaap (VER, PER, LEC) 41 Wouter (VER, PER, SAI) 38 Michael (PER, VER, PIA) 28

1 punt voor juiste coureur in de Top 3, 5 punten voor coureur op juiste positie.

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan op de kalender:

19 mei | GP van Emilia-Romagna

26 mei | GP van Monaco

9 juni | GP van Canada

23 juni | GP van Spanje

30 juni | GP van Oostenrijk

7 juli | GP Groot-Brittannië

21 juli | GP van Hongarije

28 juli | GP van België

25 augustus | GP van Nederland

1 september | GP van Italië

15 september | GP van Azerbeidzjan

22 september | GP van Singapore

20 oktober | GP van Verenigde Staten

27 oktober | GP van Mexico

3 november | GP van Brazilië

24 november | GP van Las Vegas

1 december | GP van Qatar

8 december | GP van Abu Dhabi

De eerste meters van de GP van Emilia-Romagna worden verreden op 17 mei om 13:30!