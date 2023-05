Magistrale inhaalactie van Verstappen [video]

Het doet een beetje denken aan Mika Häkkinen op Michael Schumacher en Ricardo Zonta op Spa-Francorchamps in 2000. In dit geval gaat de Red Bull voorbij aan de Ferrari van Leclerc en de Haas van Kevin Magnussen. De grote verliezer is de Monegask, de grote winnaar is Max Verstappen. Check hier de magistrale inhaalactie van Verstappen!