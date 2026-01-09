“ Nieuwe Peugeot 408 krijgt een primeur op de achterzijde”

De 408 kon wel een vernieuwing gebruiken.

De Peugeot 408 is een beetje een vreemde eend in de bijt. De makers hebben het over ”een van de meest uitgesproken designstatements van het merk” dankzij een ”sedan met sportief fastback-silhouet” die is ”ontworpen om te verrassen”. Wij zien vooral een ongemakkelijke SUV-coupé-achtige met vijf deuren. Na een opfrisser van een paar jaar geleden heeft Peugeot tijd gevonden om ook de 408 te voorzien van de nieuwe ontwerpstijl.

De nieuwe styling zie je al meteen naar voren komen bij het front. De bumper en grille zijn net wat anders getekend en ook de verlichting verandert mee. De laaggeplaatste koplampen staan los van de rest van de verlichting en verdwijnen zowat wanneer de lampen uitstaan. Wanneer ze wel branden, is het bovenste deel het dimlicht en het onderste deel het grootlicht.

De klauwen worden deze keer weergegeven door drie fijne, schuin geplaatste LED-strips. Dit zijn de richtingaanwijzers. Er tussenin verbinden nog meer dunne led-stripjes de twee kanten met eronder nog een verlicht Peugeot-logo.

De Peugeot-verlichting brengt ons bij de primeur op deze 408. Ga er maar eens goed voor zitten, want Peugeot heeft nu iets uitgevreten wat je niet voor mogelijk houdt. Op de achterkant zit voor het eerst in de geschiedenis van Peugeot … een verlicht woordmerk. Tja…

Verder heeft Peugeot de 408 een wat grotere spoorbreedte gegeven: 1,59 meter vóór en 1,60 meter achter. Dit moet zorgen voor stabiel rijgedrag. De hoge fastback staat standaard op 17-inch wielen, maar je kunt ook kiezen voor exemplaren van 19- of zelfs 20-inch. Nog wat geinigs: de nieuwe kleur die je op de 408-fotoauto ziet, heet ‘Flare Green’ en is meerdere kleuren ineen. In het zonlicht lijkt je Peugeot helder geelgroen terwijl hij diepgroen oogt in de schaduw.

Aandrijflijnen

Over naar belangrijkere zaken: de verschillende versies en motoren. Peugeot brengt de 408 meteen als hybride, plug-in hybride én elektrische e-408. De EV krijgt 210 pk en 343 Nm mee. Daarmee is het de sterkste uitvoering. Een 58,2-kWh batterij zorgt voor 456 kilometer rijbereik. Snelladen wil nog niet zo vlot gaan. De maximale laadcapaciteit is 120 kW. Je staat daardoor een half uur aan de lader om van 20 naar 80 procent vol te laden.

Gelukkig zijn er ook nog 408’en met benzinemotoren, zij het altijd geassisteerd door een elektromotor. De PHEV heet voluit 408 Plug-in hybride 240 e-DSC7. Het laatste deel staat voor de zeventraps automaat met dubbele koppeling. De aandrijflijn bestaat uit een 180 pk sterke benzinemotor en een 125 pk sterke elektromotor. Werken ze samen, dan heb je 240 pk tot je beschikking. Rijd je alleen op de elektromotor, dan houdt het feestje na 85 kilometer op. De 14,6-kWh batterij opladen kan met een wallbox of de boordlader. Volledig opladen met 7,4 kW duurt dan 2 uur en 5 minuten.

Wie nog even niet zelf wil stekkeren, is er nog de 408 Hybrid 145 e-DCS6. Hierbij krijg je een 145 pk sterke benzinemotor die af en toe hulp krijgt van een elektromotortje. De elektrische assistent springt bij bij het accelereren en houdt het verbruik laag op 1 op 25. Volgens Peugeot zou je de helft van de tijd in de stad elektrisch kunnen rijden met deze uitvoering. Schakelen gaat wederom helemaal zelf, maar nu dan wel met zes versnellingen en een dubbele koppeling.

Interieur

Ook aan de binnenkant blijven de veranderingen, de 408 niet bespaard. De stoelen en verschillende panelen worden verwend met nieuwe bekleding. Er zit zelfs optioneel alcantara op. Verder zou de informatie op het digitale 10-inch instrumentenpaneel beter leesbaar moeten zijn en wordt de tekst optioneel zelfs 3D afgebeeld.

Een lange wielbasis van 2,79 meter zorgt voor lekker veel ruimte achterin. Daar profiteert ook de kofferbak van. Je kunt achterin 536 liter kwijt met de achterbank omhoog. Klap je de achterste zitrij in, dan kun je zelfs 1.611 liter aan rommel kwijt.

Peugeot communiceert op dit moment nog geen prijzen van de nieuwe 408. De uitgaande hybride kost je 41.650 euro en de e-408 gaat voor tenminste 42.950 euro. Daar zullen de vernieuwde modellen niet heel ver boven gaan zitten, vermoed ik.