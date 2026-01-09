Autoblog.nl

Video: Achtervolging BMW eindigt in zware crash

Auteur: , gepost om Reageer

Denken aan de politie te kunnen ontsnappen is nooit een goed idee.

Al helemaal niet met een oude eerste generatie BMW 1 Serie. Want hoe ver denk je te komen? De vangrail lonkt..

Bekijk ook deze video: de slagboom stopt niet hoor

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken