De Kia EV2 is hier: het nieuwe succesnummer doet het net even anders

Gewaagd: Kia gaat lekker, maar kiest toch voor wat aanpassingen.

Als bij een automerk de champagne op de nieuwjaarsborrel goed heeft gesmaakt, dan moet dat wel bij Kia zijn geweest. De Nederlandse afdeling leverde niet de bestverkochte auto van 2025 af, maar was wel de trotse lijstaanvoerder met de meeste nieuwverkopen in ons land. Ook op het wereldtoneel deed Kia het erg sterk. Nog nooit verkocht Kia zoveel auto’s (3,13 miljoen stuks) als in 2025.

Anders dan in Nederland zijn het drie niet-EV-modellen die het beste scoren. De top drie bestaat uit de Sportage, Seltos en Sorento. Hoog tijd dus om de elektrische line-up te versterken met een nieuwe potentiële verkooptopper. Die druk ligt op de schouders van de auto die op de afbeeldingen ziet: de Kia EV2.

De EV2 is Kia’s kleinste elektrische model en komt in het oh-zo drukke B-segment voor SUV’s, beter bekend als de compacte crossovers. De auto’s waar je moeder en de rest van Nederland zo verliefd op zijn de laatste tijd. Kortom, dit moet de volgende hit worden van Kia.

De EV2 past perfect in dit segment met zijn kleine maar hoge afmetingen. Het kersverse model is 4,06 meter lang, 1,8 meter breed en 1,575 meter hoog. De wielbasis meet 2,565 meter. Daarmee komt hij qua formaat het dichtst in de buurt van de Citroën C3.

Wijzigingen in de ontwerptaal

Je kunt duidelijk zien dat de EV2 een broertje is van de EV3, EV4, EV5, EV6 en EV9. De ontwerptaal – die Kia ‘Opposites United’ noemt – komt ook nu weer goed terug. Kijk maar eens naar de lichtbundels aan de voorkant. Toch is er een aspect dat duidelijk anders is vormgegeven: de achterverlichting.

De lange rode lampen komen op de EV2 niet terug. In plaats daarvan zijn er kleine units op de hoeken van de achterkant naast het verplichte derde remlicht in de dakspoiler. Er zijn ook nog twee smalle reflectoren in de achterbumper verwerkt.

Al met al zouden we het uiterlijk van de Kia EV2 omschrijven als robuust. Daar helpen de zilverkleurige stootdelen en kunststof wielkasten aardig bij. Dacia zou er trots op zijn. De nieuwe EV staat afhankelijk van de uitvoering op 16- tot 19-inch wielen.

Specificaties

Net als zijn grote broers staat ook de Kia EV2 op het gedeelde E-GMP-platform van Kia en Hyundai. In dit geval hebben we het over de minst sterke versie met een 400-volt architectuur. De elektro-aandrijflijn zorgt in alle versies voor 147 pk (108 kW) aan vermogen. Kia deelt (nog) geen 0-100-sprinttijden of een topsnelheid.

Vandaag bij de lancering presenteert Kia twee uitvoeringen: de Standard Range en Long Range die beide in GT-Line te bestellen zijn. De instapper krijgt een 42,2-kWh batterij die goed is voor 317 kilometer actieradius. Bij de Long Range-versie ligt er een 61-kWh grote batterij in. Deze accu zorgt voor een rijbereik van maximaal 448 kilometer.

DC-opladen kan – net als V2G en V2L zodra hier de juiste laadpalen voor beschikbaar zijn. Hang je de EV2 aan een DC-lader dan is de batterij in een half uur opgeladen van 10 naar 80 procent. Standaard gaat het AC-laden met 11 kW, maar er is een optie voor 22 kW stroomtoevoer. Bij de kleine batterij duurt het vier uur om een volle batterij te krijgen met 11 kW en 2:35 uur met 22 kW. De grotere batterij heeft respectievelijk 5:25 uur en drie uur nodig.

Natuurlijk zit de Kia boordevol ADAS-rijhulpjes die je rijervaring zouden moeten verbeteren. Ik benadruk, zouden moeten verbeteren. Eén van de assistenten die ik nog wel wil uitlichten, is de Remote Smart Parking Assist Entry. Een moeilijke naam voor het systeem waarmee je van buiten de auto kunt in- en uitparkeren. Ik weet dat het niet helemaal nieuw is, maar geinig is het wel toch?

Interieur

In de cabine gebruikt Kia dezelfde strategie als voor de rest van de auto: veel van hetzelfde om het herkenbaar te maken, maar ook her en der wat aanpassingen om de EV2 net iets anders te maken dan de andere modellen. Zo komt het stuur Kia-rijders bekend voor, net als de driedelige schermopstelling met twee 12,3-inch schermen aan de buitenkant en een klein 5,3-inch touchscreen ertussenin.

Wat is er dan anders? Nou, Kia laat zich bijvoorbeeld van zijn lollige kant zien. Vlak achter het raam is er bovenop de deur een lichtpaneeltje aangebracht. Via het middenscherm kun je instellen welke kleur er brand. De humor zit hem in een begroeting met een smiley erbij. Daarnaast wenst Kia je via de uitsparing van de deurhendel aan de binnenkant een fijne dag toe.

Nog iets aparts aan de Kia EV2 is de indeling achterin. Je moet bij het samenstellen van je EV2 kiezen uit een vier- of vijfzitsconfiguratie. Bij vijf zitmogelijkheden krijg je een achterbankje zoals je dat bij de meeste crossovers gewend bent.

Ga je voor de vierzitter dan maakt de achterbank plaats voor twee losse achterstoelen. Deze stoelen zijn ook nog eens los van elkaar te verstellen in hoek en hoogte. Zowel de achterbank als de stoelen zijn te verschuiven zodat je meer beenruimte voor de passagiers op de tweede rij kunt creëren of juist meer bagageruimte vrijspeelt.

Achter de twee stoelen of achterbank is een kofferbak waar je maximaal 403 liter aan spullen kwijt kunt. Onder de mat van de bagageruimte zit nog een geheim vak verstopt waar je bijvoorbeeld de laadkabel kunt opslaan. In de korte neus van de EV2 kun je ook nog wat spullen kwijt, maar verwacht hier niet te veel van. De frunk biedt 15 liter aan bagageruimte.

De prijs?

Al heel binnenkort gaat Kia aan de slag met dit model. De productie start al volgende maand, in februari 2026. Dan wordt alleen nog de instapversie gemaakt. De Long Range-versie en de GT-Line gaan in juni 2026 in productie. Kia Nederland verwacht dat de eerste exemplaren vanaf eind maart in de showrooms staan. Helaas krijgen we de belangrijke Nederlandse prijzen pas later te horen.

Online wordt er wel al volop gespeculeerd over de prijs van de Kia EV2. Men gokt op een bedrag rond de 30.000 euro. Daarmee zou de 2 een stuk goedkoper zijn dan zijn grote broers. De EV3 kost in Nederland net geen 37.000 en de rest is nog wat duurder.