Ford denkt China te kunnen verslaan met goedkoopste EV-motor

Het land van lage lonen en goedkope productie kan zich niet meten aan Amerikaanse innovatie.

Terwijl de Chinese automerken hun aanval op internationale markten steeds meer uitbreiden met steeds aantrekkelijker geprijsde EV’s, zuchten en steunen Amerikaanse en Europese merken onder de concurrentiedruk die de prijsoorlog met zich meebrengt.

Ford hoort daar wel/niet bij. Eerder gooide het de handdoek in de ring en staakte het zo’n beetje alle elektrische ontwikkelingen om nu klaarblijkelijk nu het offensief te kiezen. Doug Field, Fords hoofd van EVs, zegt dat het bedrijf ’s werelds goedkoopste elektromotor gaat produceren. Veel goedkoper dan de Chinezen op dit moment kunnen.

20x slimmere mensen dan in China

Hoe Ford dat voor elkaar moet gaan krijgen? Volgens Field komt het doordat het bedrijf een speciaal team heeft opgezet in Long Beach, ver van het Amerikaanse hoofdkantoor van de Autobouwer in Detroit. Daar huurde het een flink aantal ’20x-werknemers’ die de taak kregen om de goedkope elektrische aandrijver te ontwikkelen. Een 20x-werknemer is een persoon die gemiddeld 20 keer meer produceert dan een reguliere werknemer.

Volgens Field is de motor al gereed voor productie, maar gaan we die pas in 2027 zien. Dan rolt hij namelijk van de band in een elektrische pickup-truck die dankzij de goedkope elektromotoren een startprijs van onder de 30.000 dollar moet meekrijgen. Overigens wordt deze auto ook in de VS gemaakt. In Louisville, Kentucky, om precies te zijn.

Tesla bij Ford

Toch is een goedkope elektromotor niet voldoende om de prijs van een pickup zo laag te krijgen. Daarom heeft Field wat extra trucjes van zijn vorige werkgever Tesla overgenomen voor de productie. Denk aan een batterijpakket dat ook dienst doet al de vloer van de auto en het casten van grote, structurele onderdelen in plaats van het aan elkaar lassen/schroeven van veel kleinere onderdelen.

Op het eerste gezicht lijkt dit vooral op grootspraak (of is het kleinspraak?) van Field, die eigenlijk het trucje van zijn vorige werkgever nog eens herhaalt bij Ford. Mocht hij de waarheid spreken, dan is het de vraag of ’s werelds goedkoopste elektromotor volgend jaar nog steeds die stempel opgedrukt mag krijgen. De Chinezen gaan echt niet een jaar achteroverleunen om te zien of Ford daad bij woord kan voegen. Sterker nog: waarschijnlijk moedigen de uitspraken van Field het land alleen maar aan.