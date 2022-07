Maserati MC20 GT2 zet Nettuno V6 aan het werk!

De Maserati MC20 zet zijn Nettuno V6 aan het werk in een GT2 raceauto!

Met de opkomst van elektrisch racen zou je bijna denken dat ‘ouderwets’ racen met een verbrandingsmotor er niet meer bij is. Fout, want nog altijd vinden er op dat gebied ontwikkelingen plaats. Maserati gaat racen met een MC20 GT2 in het Fanatec GT2 European Series Championship. Volgend jaar komt de Maser in actie.

Het Italiaanse automerk maakt de raceauto beschikbaar voor klanten en teams. De racer is gebaseerd op de reeds beschikbare MC20 straatauto met Nettuno V6. In de MC20 levert de geblazen zescilinder 630 pk.

Hoeveel pk de GT2 krijgt voor het Fanatec GT2 European Series Championship is nog niet duidelijk. Maserati zal moeten voldoen aan de BoP-regels van het kampioenschap, dus vrij spel is er niet bij.

Het is voor het eerst sinds de MC12 dat Maserati terugkeert in de GT-competitie. Met de MC12 was het merk actief in de FIA GT-kampioenschappen van 2004 tot 2010. Niet onsuccesvol. Maserati won de 24 Uur van Spa drie keer. In 2005, 2006 en 2008.

De Maserati MC20 GT2 is op een paar vlakken anders in vergelijking met de straatauto. Het vermogen, maar ook het gewicht, is nog nader te bepalen in verband met de BoP-regels.

Verder is de racer uitgerust met een FIA-gehomologeerde FT3 120 L brandstoftank en brandblusser. Het is een eenzits raceauto.

Daarnaast komt de MC20 GT2 met een 2WD sequential racing zesversnellingsbak met schakelpeddels, een racekoppeling en een limited-slip self-locking mechanisch differentieel.

De raceauto heeft zijn eigen GT2 uiterlijk voor optimale downforce. Achterop is een Instelbare achtervleugel te vinden. Andere aanpassingen zijn onder andere raceremmen, aangepaste remkoeling, dubbele wishbones met semi-virtuele stuuras, instelbare dempers en ga zo maar door.