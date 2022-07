Porsche Macan huren voor één dag? Dit kost het

De blits maken door de winkelstraat voor een dag. Een Porsche Macan huren kan nu in Nederland.

Als je over de grens voor een huurauto gaat kijken valt je ongetwijfeld één ding op. Het aanbod is veel groter in vergelijking met Nederland. Niet alleen zijn er veel meer auto’s om uit te kiezen, vaak zit er ook nog wat tussen waar autoliefhebbers het warm van krijgen. Dan is Nederland maar een saai land, met huurauto’s als een instap-Fiesta met wieldoppen of een instap Mercedes C-klasse.

Het is niet allemaal kommer en kwel. Je ziet ook dat autoverhuurbedrijven het in Nederland wat leuker op proberen te maken. Bij SIXT kun je bijvoorbeeld terecht voor BMW M-modellen. Maar het autoverhuurbedrijf heeft vandaag nog een nieuw en leuk merk opgenomen in het gamma: Porsche.

Een fraaie 911 zit er nog niet in, maar je kunt er vanaf heden wel terecht voor een Macan. SIXT is in Nederland een samenwerking aangegaan met Pon Luxury Cars. De Macan is verkrijgbaar bij zeven SIXT-vestigingen in de regio Amsterdam-Schiphol. Prijzen beginnen bij 254,98 euro per dag.

Gaap-uitvoering

Het is vooral uiterlijk vertoon. De Macan in kwestie is namelijk het instappertje. Met een tweeliter Volkswagen viercilinder en 245 pk is het niet denderend. De Porsche moet het vooral van zijn exterieur en interieur hebben.

Voor SIXT is het opnemen van de Porsche Macan in het aanbod ook een probeersel. Bij grote vraag overweegt het autoverhuurbedrijf meerdere modellen van het merk op te nemen in het gamma. Kortom, als er maar genoeg mensen zo’n saaie Macan nemen kun jij straks een dikke Porsche 911 voor een dagje huren.