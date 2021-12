Bespoke Maserati MC20 voor David Beckham

De gaafste Maserati in jaren is toch wel de gloednieuwe MC20, helemaal met de Fuoriserie goodies zoals die van David Beckham.

Als beroemdheid heb je prestigieuze voordeel dat je ambassadeur mag zijn van merken waar je het zelf warm van krijgt. Het is eigenlijk een gratis job. Want enthousiast zijn van een product of dienst waar je zelf blij van wordt is natuurlijk geen moeilijke opgave! Wat dat betreft heeft David Beckham het heel goed begrepen met zijn begeerlijke Maserati MC20 Fuoriserie.

De voormalige voetballer is sinds dit jaar verbonden aan het Italiaanse automerk. En zijn auto van de zaak is iets om jaloers van te worden. Beckham rijdt namelijk in een Maserati MC20, gepersonaliseerd met het Fuoriserie-programma. Met dit programma kun je een nieuwe Maserati helemaal naar eigen smaak configureren. In onderstaande video zie je de Maser van de Brit in actie.

Behind the scenes

Ook niet onaardig. Maserati geeft Autoblog.nl een exclusief kijkje achter de schermen. Aan de hand van foto’s en een video kunnen we de Maserati MC20 voor David Beckham in detail bekijken.

De ambassadeur van het exclusieve automerk heeft gekozen voor vrij incognito specificatie. Als je had gezegd dat dit de nieuwe bolide is van Bruce Wayne had ik het ook geloofd! Gelukkig hebben we in Nederland ook twee Maserati dealers waar ze lekkere koffie hebben om zelf een MC20 samen te stellen.