Boeren zorgen voor levensgevaarlijke situaties op snelwegen

De boeren zijn weer bezig op de snelwegen. En dat gaat de Nederlandse automobilist niet leuk vinden.

Het was een paar dagen rustig, maar de boeren hebben de snelwegen weer gevonden. Op meerdere plekken in het land vinden onaangekondigde demonstraties plaats. Vaak met levensgevaarlijke situaties tot gevolg. Gelukkig waren de hulpdiensten snel ter plaatse om ongelukken te voorkomen.

Zo hadden boeren op diverse plekken mest, afval of hooi gedumpt op en naast de snelwegen. Niet zo lekker als je als automobilist of motorrijder met 100 km/u opeens midden op de rijbaan zo’n dump tegenkomt. Sterker nog, zoiets is gewoon levensgevaarlijk. Sympathie vanuit autorijdend Nederland voor de boeren zal er zo niet beter op worden..

Boeren actief op snelwegen

Onder andere op de A1, de A12, de A28, A30, A35 en A50 kwamen de boeren in actie vanochtend. Naast het dumpen van dingen werd er ook brand gesticht. Het gevolg is dikke files. Als jij vanmorgen over één van deze snelwegen hebt moeten rijden kun je er ongetwijfeld over meepraten.

Op sommige trajecten is de weg compleet geblokkeerd. Omdat het vakantietijd is zijn de files niet extreem. Toch staat er op sommige wegen een file met een uur vertraging tot gevolg. Bijvoorbeeld op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo.

Automobilisten kunnen de komende uren nog oponthoud verwachten. Rijkswaterstaat verwacht de hele ochtend nodig te hebben om de troep op te ruimen op de snelwegen. Voordat je in de auto stapt kan het nuttig zijn om even de ANWB Verkeersinformatie te checken. Zo weet je waar het op dat moment echt vaststaat.

Fotocredit: Rijkswaterstaat