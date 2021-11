Met 330 km/u over de autobahn blaffen in je BMW 7 Serie

Je hoeft niet bang zijn je volgende afspraak te missen. De nieuwe G-Power BMW 7 Serie brengt je in alle gemak en comfort in no time van A naar B.

Compleet over de top en overbodig voor een Nederlandse toepassing, waar 100 km/u overdag de norm is. Daardoor niet minder leuk om toch even te behandelen. Deze door G-Power aangepakte BMW 7 Serie. Op de overdreven (en gelukkig optionele) 21-inch velgen na straalt de BMW niet uit dat deze serieus snel is.

De Duitse tuner heeft twee pakketjes bedacht voor de zakenslee. Het is overigens gebaseerd op de 750i. Dat betekent standaard 530 pk en 750 Nm koppel. Ook niet lullig natuurlijk, maar meer is altijd beter. U weet zelf. Het eerste pakket van G-Power is puur gericht op de software. Ze brengen het vermogen naar 620 pk en 850 Nm koppel. Mocht je dat nu niet voldoende vinden, dan kun je voor optie nummer twee gaan.

Daarmee gaat G-Power nog een stapje verder met de BMW 7 Serie. De limo levert dan 670 pk en 900 Nm koppel. Naast de software, voorzien ze de 750i van een downpipe. Optioneel slopen ze de snelheidsbegrenzer van de BMW. Dan is er een topsnelheid van 330 km/u mogelijk. Dat is indrukwekkend inhalen met meer dan vijf meter aan auto.

Minus de velgen kun je alleen onder de motorkap meteen zien dat je te maken hebt met tuning. G-Power verwerkt de typische oranje accenten op de afdekplaat boven de motor.