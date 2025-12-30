VinFast biedt frisse keuze op de Europese EV-markt met betaalbare B-segment SUV

De Vietnamese autofabrikant VinFast positioneert zich als de uitdager op de Europese markt!

Vinfast biedt scherpe en transparant geprijsde EV’s en uitstekende after-sales-service. Met de VF 6 wil het dan ook een krap segment op de automarkt openbreken. Deze SUV is het tweede model dat het bedrijf in Europa lanceert, na de VF 8.

De VinFast VF 6 heeft een betaalbare prijs van 36.020 euro. Daarnaast draagt hij een opvallend design. Het ontwerp is het resultaat van duizenden uren werk door de ingenieurs van Torino Design en kenmerkt zich door een modern en dynamisch uiterlijk. De aflopende daklijn en scherpe LED-koplampen versterken het sportieve en stijlvolle karakter van de SUV.

Het interieur van de VF 6 is modern gevormd en legt de focus op ergonomie. Zo koos VinFast ervoor om de cabine te verfijnen door de traditionele mechanische versnellingspook te vervangen door een slanke elektronische versnellingsselector. Daarnaast zorgt het vlakke en naar voren gerichte dashboardontwerp voor een ruimtelijk gevoel.

Soepele en comfortabele rit

De VF 6 onderscheidt zich in zijn segment met een multi-link achterwielophanging. Deze geavanceerde ophanging zorgt voor een soepele en comfortabele rit, zelfs op oneffen wegen. Ook verbetert het tegelijkertijd de wendbaarheid en het rijgedrag. VinFast wil hiermee een compacte SUV leveren die zowel flexibiliteit als verfijnd rijcomfort biedt.

Voor liefhebbers van autorijden biedt de VinFast VF 6 een unieke en hoogwaardige keuze in dit segment. De auto wordt aangedreven door een elektromotor van 150 kW (204 pk) met 310 Nm koppel (Plus-uitvoering), die zorgt voor indrukwekkende prestaties. In combinatie met geavanceerde aerodynamica levert het voertuig soepel en efficiënt rijgedrag onder uiteenlopende omstandigheden.

Het directe koppel van de VF 6 overtreft dat van traditionele benzineauto’s aanzienlijk. Dat vertaalt zich in meer rijplezier en extra veiligheid in diverse situaties.

Met zijn hoogwaardige design, premium features en innovatieve technologie zet de VF 6 een nieuwe maatstaf in de B-segment SUV-markt. Dit model beïnvloedt niet alleen de voorkeuren van consumenten, maar verstevigt ook VinFast’s positie als pionier binnen de EV-industrie. Door een aantrekkelijk aanbod te bieden voor Europese consumenten die willen overstappen op elektrische mobiliteit, laat de VF 6 de toewijding van VinFast zien om uitzonderlijke producten en diensten te leveren.

Een gat in de Europese markt

De Vietnamese fabrikant van volledig elektrische voertuigen, VinFast, wil met zijn B-segment SUV, de VF 6, inspelen op een gat in de Europese markt voor elektrische auto’s. Deze stap komt op een moment dat autofabrikanten hun EV-inspanningen vooral hebben gericht op de lucratievere C- en D-segmenten.

Het B-segment, waar onder meer kleine en compacte auto’s onder vallen, is het op één na grootste autosegment in Europa en was in 2022 goed voor 27 procent van alle verkochte voertuigen. Toch blijft het EV-aanbod in dit segment schaars. Uit een recent Frans onderzoek blijkt dat er minder dan 20 elektrische B-segmentmodellen beschikbaar zijn, tegenover 40 in het C-segment en 25 in het D-segment.

Volgens een rapport van Boston Consulting Group hangt de democratisering van elektrische voertuigen af van het vermogen van fabrikanten om een betaalbare B-segment EV voor de Europese markt te bouwen. De hogere kosten van de huidige EV-technologie hebben ertoe geleid dat fabrikanten prioriteit geven aan grotere, winstgevendere modellen.