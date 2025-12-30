Iconische Ferrari is stiekem vernoemd naar Brigitte Bardot

Voor als je dacht dat je wist waar de afkorting van een iconische Ferrari voor stond, eigenlijk was het een knipoog naar Brigitte Bardot.

Iemands dood komt eigenlijk nooit op een goed moment. Maar de dood van Brigitte Bardot op 28 december komt precies in die nare periode die het mooiste van het jaar moet zijn. En bovendien de periode dat alle ‘in memoriams’ al af zijn. Maar goed, de Franse powervrouw die 91 jaar is geworden heeft helaas 2026 niet gehaald.

Brigitte Bardot

Als we een snel rondje Googelen, vinden we dat Brigitte Bardot op autogebied op zich een mooi oeuvre heeft. Een Renault Floride, bijvoorbeeld. Of een one-off Simca Weekend, een kleine Franse cabrio. Zelfs een Renault 4L om het simpele Franse leven niet kwijt te raken. Mooi spul en het dateert tot en met de jaren ’50, om te onderstrepen dat Bardot een personage van alle tijden is.

Vernoemd

Dat terwijl Brigitte Bardot één impact heeft gehad op de autowereld die we in theorie nog steeds voelen. Er is namelijk een auto vernoemd naar haar. En het is eentje waarvan je wellicht de afkorting kent en weet dat het ergens anders voor staat. Het gaat dan natuurlijk om de Ferrari 365/512 BB.

Berlinetta Boxer

Je zou denken dat BB simpelweg staat voor Berlinetta Boxer. Logisch: het is een coupé, wat Ferrari vaak een Berlinetta noemde, met een boxermotor. Maar het is dubbel fout. De BB-modellen zijn namelijk geen Berlinetta en geen Boxer. Berlinetta wordt gegeven aan modellen met de motor voorin, terwijl de motor van de 365 en 512 BB achterin lag.

Geen boxer

En de motor is dus geen boxermotor, maar een platte motor, de verzamelnaam voor motoren waar de cilinders lijnrecht tegenover elkaar liggen en dus horizontaal bewegen. Elke boxer is een platte motor, maar niet elke platte motor is een boxer. Een boxer is dan ook vernoemd naar het feit dat de twee tegenovergesteld geplaatste cilinders op hetzelfde moment van elkaar weg en tegen elkaar in gaan, alsof ze aan het boxen zijn. Een platte motor, zoals de Tipo 102/110 in de 365 en 512 BB of de Porsche-motoren hebben dat niet, en zijn dus geen boxers.

Ferrari ‘Brigitte Bardot’

Maar Ferrari zelf refereert aan de BB-modellen als de Berlinetta Boxer, dus snapt een merk als Ferrari dan niet wat een boxermotor is, en belangrijker, hoe consequent het gebruik van de naam Berlinetta was? Het schijnt echter een later bedachte betekenis te zijn voor de reeds besloten afkorting, zoals de Engelsen dat zo mooi noemen een backronym. Zo zei Pininfarina-ontwerper Leonardo Fioravanti, verantwoordelijk voor het koetswerk van de BB-modellen. Hij en zijn team waren trots op de eerste prototypes voor de Ferrari 365 BB, ze vonden hem zo mooi dat hij al vergeleken werd met Brigitte Bardot maar dan in autovorm. Dat leverde het model in de kinderschoenen al de bijnaam BB op, omdat Fioravanti en co het prototype intern zo noemden. Dat sijpelde door naar de gehele ontwikkeling van de 365 BB, tot het punt dat die naam eigenlijk als perfecte toevoeging werd geacht.

Tot het marketingteam zich ging bemoeien met de Ferrari 365 Brigitte Bardot. Die vreesden een shitstorm als je iets officieel ging vernoemen naar Bardot. Je zou zelfs kunnen beweren dat die naam beschermd is, helemaal iemand met een dergelijk bereik. En wat als Bardot helemaal niks te maken wil hebben met dit model? Je moet het op zijn minst even aan haar voorleggen, wat voor een naam bedacht als geinige interne roepnaam niet geschikt werd gevonden. Iemand (het wordt niet helemaal bekend wie) opperde daarom op het allerlaatste moment de naam Berlinetta Boxer en dat werd voor het gemak maar gebruikt.

Als jij dacht dat BB dus stond voor Berlinetta Boxer, ben je in de val van Ferrari getrapt. Eigenlijk was het een knipoog van Ferrari naar Brigitte Bardot, omdat de auto gewoon even mooi was als zij in haar hoogtijdagen. Om @jaapiyo er nog heel even in te houden: waarvan akte.