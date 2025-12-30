Gaat de Volvo XC60 al te lang mee? #test

Net als zijn grote broer, kreeg de Volvo XC60 een milde opfrisbeurt voor 2025.

Volvo pleegt vrij lang met zijn modellen te doen, vaak langer dan de concurrentie. Het lijkt ze geen windeieren te leggen, dus er is wat voor te zeggen voor deze strategie. Vroeger was het natuurlijk nog extremer, zo werd de Volvo 240 tussen 1974 en 1993 geproduceerd. Dat is bijna twee decennia….

Natuurlijk voert Volvo regelmatig wijzigingen uit, ze staan niet stil in Zweden. Zo kregen de XC60 (en zustermodellen) in 2021 een forse upgrade van het elektrische deel van de aandrijflijn. Er kwam niet alleen een grotere batterij, maar ook de recuperatie werd sterk verbeterd.

Wat is er nu dan weer nieuw bij de XC60?

Het zijn géén grote wijzigingen, maar toch oogt de XC60 weer net even frisser. Wat ook helpt, is dat onze Volvo XC60 in de nieuwe kleur Forest Lake is gespoten. Er zijn overigens nog twee nieuwe kleuren voor de XC60: Aurora Silver en Mulberry Red.

De voorzijde is makkelijk te herkennen aan de nieuwe grille met diagonale spijlen. Aan de achterzijde zijn er donkere achterlichten, net als de XC90. Bij beide zie je de wijzigingen alleen als je direct naast een oud model parkeert. Dat is het rondje extra over de parkeerplaats wel weer waard, niets leukers dan om een andere Volvo-rijder de ogen uit te steken.

Na de keuze voor de kleur kan er ook nog een Bright of Dark thema worden gekozen. Je mag 1x raden welke meer chroom heeft. Ook hier speelt Volvo het weer slim, het zijn aanpassingen van niets, maar trekken de XC60 wel weer bij de tijd.

Een groter scherm

Ook binnenin zijn er niet bijster veel wijzigingen, het grotere scherm springt het meest in het oog. Het is nog steeds geen dashboard vullend formaat, maar potentieel vinden veel klanten dit veel beter. Het scherm groeide naar 11,2” en staat nog steeds rechtop.

Net als bij andere recente Volvo’s is het infotainment systeem gebaseerd op Google, wat bijzonder prettig werkt. Net als op je telefoon kan je in Google Maps makkelijk zoeken naar straten, restaurants of anders POI’s. Type een paar letters in en Google Maps helpt je verder.

Het scherm is niet het grootste in de auto-industrie, maar zoals jouw vrouw ook vaak zegt: “het gaat niet om het formaat”. De laatst of meest gebruikte apps blijven onderin staan en de klimaatbediening is ook snel toegankelijk. Natuurlijk zag ik nog liever fysieke knoppen voor stoel- en stuurwielverwarming, maar je kunt ook weer niet alles hebben.

Apple Carplay en Android Auto ondersteuning is er overigens ook. Dat lijkt dubbelop, maar het zorgt ervoor dat je ook nog andere navigatie-apps kan gebruiken. Bovendien kan je via Carplay en Android Auto sneller naar mediatoepassingen zoals podcasts.

En nee, dat is anno 2025 nog steeds niet draadloos te gebruiken in de Volvo XC60. Je zult moeten inpluggen. Persoonlijk vind ik het geen probleem, maar ik ken ook mensen die om minder “per ongeluk” een vuurpijl in een auto hebben geschoten.

Waar de XC60 ook zijn leeftijd laat zien, is het ontbreken van een headupdisplay (HUD). Grappig genoeg vergeef je het de XC60 snel. Er is dat heldere scherm in het midden en ook nog een bestuurdersdisplay.

De overbekende aandrijflijn

Volvo levert alleen nog XC60’s met vierwielaandrijving, maar niet alles versies komen naar Nederland. In andere landen zijn er de 250 pk sterke mildhybride B5 en de 310 pk sterke B6 ook nog verkrijgbaar.

De Nederlandse fiscus berekent BPM op basis van de CO2-uitstoot en daar scoren de plug-in hybrides een stuk beter. Vandaar dat Volvo Nederland de XC60 (en XC90) alleen als PHEV aanbiedt.

Er zijn twee smaken: één met belachelijk veel vermogen (de T6) en nog een model daarboven (T8). De instap-XC60 T6 heeft al 350 pk, wat voor een groot deel van de kopers overkill is. Sterker nog: misschien willen wij echt wel niet dat de gemiddelde Volvo-klant zo’n raket ter beschikking krijgt, of overdrijf ik nu?

Dan is er nog de XC60 T8 uit deze duurtest. Voor deze facelift van de Volvo XC60 bleef de T8 aandrijflijn bijna ongewijzigd. De 2.0 turbo met 310 pk/ 400 Nm drijft de voorwielen aan. De achterwielen worden bewogen door een 145pk/309Nm elektrische motor.

Totaal is er dus een boom-ontwortelende 709 Nm beschikbaar. Het systeemvermogen is 455 pk, meer dan een instap-911. Ik klaag niet, maar een tikje onnodig is het wel. De XC60 T8 sprint er in 4,9s naar de 100 mee. Bij Volvo nemen ze veiligheid nogal serieus, dus iedere Volvo is begrensd op 180 km/u. Met de XC60 ben ik niet op de autobahn geweest, maar anders had ik me weer dood geërgerd. Niets lekkerders dan even 230+ aan te tikken als je de A12 achter je laat en de Oberhausen straight voor je lonkt.

Niet het grootste accupakket

Helaas is het accupakket niet groter geworden en heeft dus nog steeds een capaciteit van 18.8 kWh bruto/ 14.7 kWh netto. Daarmee haalt de Volvo XC60 in de elektrische modus maximaal 82 km. In zomers stadsverkeer kom je aardig in de buurt, in de winter is het eerder 60-65 km.

Het accupakket kan aan een AC-lader met maximaal 7.0 kW worden geladen. De concurrentie haalt meestal 11 kW, maar die schade is te overzien. Wat de Volvo XC60 ook niet heeft, is een snellaadmogelijkheid. Dat lijkt overbodig bij een PHEV, maar met de komst van snelladers bij super- en bouwmarkten kan het zeker nuttig zijn.

Wat een dijk van een aandrijflijn

Gezien de beschikbare 455pk en 709 Nm kun je je voorstellen dat er geen klachten zijn over het snelheidspotentieel van de XC60. De T8 is ook in de praktijk meer dan lekker vlot, maar je had niet anders verwacht met deze cijfers.

Wat mogelijk een grote verrassing is, is dat het ook een verschrikkelijk goede aandrijflijn is. Elektromotor en verbrandingsmotor werken echt subliem samen. Het voordeel is dat we de Volvo XC60 wat langer te logeren op de redactie te logeren hadden. We switchten dus regelmatig tussen diverse auto’s en de XC60.

Van een elektrische auto overstappen in een PHEV kan wel eens een domper zijn. Het bijschakelen van de verbrandingsmotor was in veel oudere PHEV’s duidelijk te merken. De XC60 aandrijflijn doet dat zo goed, dat je het nauwelijks als nadeel ervaart.

Ook vergeleken met andere PHEV’s (en ook veel duurdere…) doet de XC60 het bijzonder goed. Het aandrijfconcept heeft lang kunnen uitrijpen bij Volvo en dat merk je.

Nadelen van de XC60

Het model gaat al “eeuwen” mee. Echt opvallen doet een Volvo XC60 niet, zelfs niet in de nieuwe kleur groen. Dat geschreven hebbende: voor veel mensen is dat juist een argument om voor Volvo te kiezen. Je bent er geen patser mee en ook geen sloeber (mits het een recente, nette Volvo betreft).

Echte irritatiepunten waren er ook: de brandstofmeter doet maar wat. Serieus, als je een groot deel van je rit elektrisch rijdt, dan wordt de voorspelling hoe ver je nog op benzine kan rijden steeds belachelijker. Ik weet ook vrij zeker dat ik met mijn rijstijl nooit 920 km op een tank ga halen in een XC60. Is de accu eenmaal leeg, dan wordt de actieradius snel weer aangepast.

Dan is er de rollo in de bagageruimte. Wat een onding. Het is een ouderwets exemplaar wat je met de hand moet in- en uitrollen. Dat is tot daaraan toe, maar hij springt regelmatig terug in een standje halverwege. En dan blokkeert de rollo 30-40% van je zicht uit de achterruit. Je zou bijna proberen met vuurpijlen dat ding weer op zijn plaats te schieten….

Prijs en conclusie Volvo XC60 duurtest

De T6 AWD Plug-in hybrid met 350pk in Essential uitvoering (raamslingers, wieldoppen) is er vanaf 61.995, wat best scherp is. Er zijn totaal 7 uitrustingsniveau’s en je kunt nog upgraden naar de 455 pk sterke XC60 T8.

Onze XC60 T8 AWD Plug-in Hybrid Ultra in Dark thema in de kleur Forest Lake kost maar liefst 78.995. Dat is overigens nog steeds geen geld voor een 455 pk SUV in dit segment.

Zoals je wel voelt aankomen: de Volvo XC60 is nog hyperrelevant. Er zijn een paar rafelrandjes waar de XC60 zijn echte leeftijd toont, maar niets om je echt aan te storen. Voor draadloos Apple CarPlay of Android Auto zijn er bijvoorbeeld zat dongels te verkrijgen.

Mocht je meer zitplaatsen willen: kies dan de Volvo XC90 facelift.