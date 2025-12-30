Opvolger Nederlandse Bugatti one-off kent zijn klassiekers

Er komt een nieuwe one-off aan van Bugatti en het thema wordt eentje waar we het enkel mee eens kunnen zijn.

1.001 pk. 407 km/u. 7.993 cc, zestien cilinders in W-vorm, vier turbo’s, tien radiateurs. Goed, nou hebben we het plaatje van de Bugatti Veyron al letterlijk in je hoofd geprint en hoef je niet lang te raden waar we het over hadden, maar deze specs zitten in het geheugen van menig petrolhead gegraveerd. Want dit was het extreme geweld waarmee Bugatti hun laatste en huidige revival initieerde. Het was het resultaat van Piëchs doorzettingsvermogen: dit kunnen wij gewoon. Of je het nou gelooft of niet.

Bugatti Veyron

Nou is een Chiron of alles wat daar aan dikke versies kwam of zelfs een Tourbillon geen laf ding, maar we hebben het idee dat de impact veel kleiner is dan toen de Veyron verscheen. Zo van: we kennen het nou wel. De Veyron was echt buitenaards. Dit werd niet voor mogelijk gehouden, tot er gewoon een prijskaart op kwam. Wat gebeurde in 2006.

Nieuwe Bugatti one-off

Dat is overigens in 2026 precies 20 jaar geleden. En ook al is Rimac juist degene die Bugatti onafhankelijk heeft gemaakt van de Volkswagen-groep, is de Veyron wel tekenend geweest voor de reis die Bugatti in die 20 jaar heeft afgelegd. Vandaar dat er iets gaat gebeuren rondom het vieren van de Veyron en dat gaat op een hopelijk gave wijze gebeuren.

Bugatti gaat 2026 namelijk beginnen met een ‘opvolger’ voor de Brouillard, de one-off gebouwd voor Michel Perridon. Nou kun je dat min of meer gewoon zien als een dichte Mistral, maar helemaal qua kleurstelling en details is dit de enige Brouillard die er ooit gaat komen, want hij maakt deel uit van het Solitaire-programma. Bugatti gaat dus meer one-offs bouwen voor vermogende klanten.

En het thema van die one-off van Bugatti: de Veyron! Tenminste, één hele specifieke Veyron die tegelijkertijd het 20-jarige bestaan moet vieren. En dat is Veyron nummer één. Dat was dit exemplaar wat half rood en half zwart is, net als het laatste concept van de Veyron dat een jaar daarvoor verscheen. Wie de koper is van de Veyron-hommage en of het ook de eigenaar van Veyron nummer één is, wordt nog niet bekend.

Sowieso tasten we, behalve een geclaimde onthulling op 22 januari, nog helemaal in het duister. De Brouillard gebruikt bijvoorbeeld nog de basis van de Chiron en de ‘oude’ W16 en niet de nieuwe 8.3 liter V16 uit de Tourbillon. Aangezien klantenauto’s voor de Tourbillon nog even in de toekomst liggen, zal de aankomende Solitaire-Bugatti naar alle waarschijnlijkheid ook nog de W16 hebben. Voor de circulariteit met de Veyron wel zo mooi, wellicht wordt het de allerlaatste Bugatti W16 ooit die dan geïnspireerd is op de allereerste Bugatti W16 ooit. (via Supercar Blog)