Mijn Auto gaat weer van start, geef je nu op! - Autoblog.nl

Eindelijk kunnen we weer beginnen met Mijn Auto opnames. De serie waar we een stukje gaan rijden in jouw auto.

Het opgeven voor de mijn-auto video is nooit gestopt en is nog altijd mogelijk, helaas hebben we wel vanwege overduidelijke redenen een lange tijd geen opnames kunnen maken. En zien jullie dus op die traditionele zaterdagmiddag al heel lang geen Mijn Auto video’s meer verschijnen. Maar dat gaat veranderen!

Het is echt alweer te lang geleden dat de laatste Mijn Auto sessie was. Wanneer dan? Dat was februari 2020 in Heerenveen, Friesland. Bijna anderhalf jaar geleden dus.

In Mijn Auto neemt een Autoblog-presentator (Wouter of Martijn) plaats achter het stuur van jouw auto, terwijl jij op de bijrijdersstoel zit. In een rit van zo’n 20 minuten krijg je de kans om uitgebreid over jouw geliefde vierwieler te praten. Van supercars tot snelle hot hatches en alles daartussenin. We hebben het de afgelopen jaren allemaal voorbij zien komen in Mijn Auto en kijken ernaar uit wat voor bijzondere of leuke auto’s Autoblog-lezers nog meer hebben.

Na een enorm lange periode zonder Mijn Auto gaan we dus binnenkort weer van start. Voor de eerstvolgende opnamedag zijn we donderdag 8 juli te gast bij Dusseldorp BMW in Oostzaan (Noord-Holland). We starten op het dak van de parkeergarage bij de dealer (zie foto) en vervolgens zal er een route worden gereden in de omgeving.

Let op, geef je NIET dubbel op!

Je kunt je opgeven voor de mijn-auto video via ons formulier. Let wel, als jij je in het verleden (2020, 2019, of eerder) al een keer hebt opgegeven staat je aanmelding in ons systeem. Vul het formulier dus niet nogmaals in. Tenzij je natuurlijk een andere leuke auto hebt inmiddels. Dat zou niet heel gek zijn natuurlijk aangezien we al weer 1,5 verder zijn!

Wij nodigen een selectie aan lezers uit op basis van alle aanmeldingen en proberen er altijd een leuke mix van te maken zodat de kijkers uiteindelijk ook verschillende auto’s voorbij zien komen. En als we Wouter en Martijn alleen maar in Ferrari’s laten rijden dan komt het ook niet goed. Dus elke interessante auto is welkom, ongeacht budget!