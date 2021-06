Zo groot is het ex-BTW probleem in Nederland - Autoblog.nl

Hoeveel wordt er nu echt geadverteerd met misleidende ex-BTW prijzen in Nederland? De Consumentenbond zocht het uit.

Er zijn genoeg dingen waar je je aan kunt ergeren bij occasion advertenties. Bijvoorbeeld: je ziet dat een auto wordt geadverteerd voor een bepaalde prijs en dan blijkt het bij nadere inspectie een ex-BTW prijs te zijn.

Dit specifieke punt van irritatie is onlangs op de agenda gezet door het initiatief ‘Ex BTW – Weg ermee’. Zij kwamen onder andere met een manifest om een vuist te maken tegen deze misleidende manier van adverteren. Dit is overigens ook gewoon wettelijk verboden, naast dat het irritant is.

De Consumentenbond heeft zich inmiddels ook over de kwestie gebogen. Zij hebben steekproefsgewijs onderzocht hoe erg het gesteld is met ex-BTW prijzen in Nederland. Zij keken daarbij specifiek naar elektrische auto’s, waarbij het issue vooral speelt.

Wat bleek? Van twee populaire EV’s, de Kona Electric en de Tesla Model 3 werd ruim 60% met ex-BTW prijzen geadverteerd. Daarnaast keek de Consumentenbond ook naar de Peugeot e-208. Daarbij kwam het probleem een stuk minder vaak voor: maar 16%. Heel grootschalig was het onderzoek niet, want er is alleen gekeken naar de bovenste 10 advertenties. Maar het is in ieder geval een indicatie.

Op websites als Autoscout24 speelde dit probleem het vaakst, zo laat Joyce Donat van de Consumentenbond weten bij de Nationale Autoshow. Bij viaBovag worden er het vaakst de juiste prijzen geadverteerd, alhoewel daar alsnog 23% van de genoemde auto’s met een ex-BTW prijs wordt geadverteerd.

Zijn Bovag-bedrijven dan allemaal zo voorbeeldig? Nee, want op andere websites adverteren ze vaak opeens wel met ex-BTW prijzen. “Bovag heeft de leden niet onder controle,” aldus Joyce Donat.

Consumentenbond gaat hun bevindingen nu delen met de Autoriteit Consument & Markt. Het is nog niet duidelijk wat zij voor actie gaan ondernemen. Mogelijk kunnen er boetes uitgedeeld worden aan de hardleerse autobedrijven.

Het hele gesprek met Joyce Donat van de Consumentenbond en Martijn Duivenvoorden van ‘Ex BTW – Weg Ermee’ is terug te luisteren in de laatste aflevering van de BNR Nationale Autoshow.