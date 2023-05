Mijn Auto video: Mercedes-AMG E63S Estate van Renick

Een auto die alles kan. Boodschappen doen, supercars bijhouden, het gezin vervoeren.

De Mercedes-AMG E63S Estate is een briljant ding en we begrijpen Autoblog-lezer Renick heel goed! Onder de motorkap van de E63S ligt een 4.0 liter biturbo V8. Het blok is goed voor een gezonde 612 pk en 850 Nm koppel.

De prestaties van deze Mercedes-AMG liegen er niet om. 0-100 km/u is in ongeveer 3,5 seconden gedaan. Met het AMG Drivers Package ligt de topsnelheid op 300 km/u. En dat alles in een puike familiewagen die het niet van de daken schreeuwt er dat er meer dan 600 pk onder de kap ligt.