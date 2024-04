Doorbraak voor man met toupet: carbon opzetstukjes

Als jij wel van een goed opzetstukje houdt, heeft Strasse Wheels nu iets voor jou in het gamma.

De magische wereld van autotuning blijft verbazen. Misschien is het ook hier allemaal niet meer zo leuk als vruuuugah. Als piepjonge jaapiyo waren er nog lijvige boeken te lezen genaamd Auto Zubehör Katalog 1996 met daarin per merk wat er zo’n beetje verkrijgbaar was. Golfjes van Projectzwo of Oettinger, Porsche’s van Strosek, Fiat Uno’s van Novitec en een heleboel nog veel obscuurder spul. Goed voor urenlang grasduinen.

Dezer dagen is tuning toch vooral een chippie, of heel extreem en duur zoals bij Mansory. Novitec bestaat nog, maar zij doen al lang geen Fiats meer. Ze vergrijpen zich alleen nog aan bleppers. Meer vraag en meer marge. Maar goed, het bestaat nog wel, het is alleen een beetje uitgekleed. En er zijn wat nieuwere spelers waar je wellicht wat minder mee hebt.

Velgen zijn natuurlijk wel nog altijd een makkelijke manier om een auto te modificeren. Zoals @willeme altijd zegt zijn velgen af fabriek meestal minder premium dan voorheen. Het komt nu vaak niet meer van BBS, Fuchs of Ronal, maar uit een nondescripte fabriek ergens in Turkije. Gegoten spul, bicolor om het wat cachet te geven, maar kwalitatief niet altijd even goed (te zwaar, te zwak).

Echt premium wordt het natuurlijk pas met gesmede velgen. En nog premiumer met carbon velgen. Die laatste zijn echter wel kneiterduur. En daarbij heeft carbon dat andere bekende nadeel. Als het kapot gaat, kan je het afschrijven. Op zo’n moment roep je geen ‘carbon’ maar eerder ‘cabron’.

Nu vind ik zelf (goed gewoven) carbon meer knap dan mooi. Maar wat nou als je carbon echt het allermooiste ter wereld vindt, thuis een carbon badkamer met bijpassende WC hebt en je wielen ook de carbonlook wil meegeven zonder carbon wielen te kopen? Wel, voor dit veelvoorkomende scenario, heeft Strasse Wheels de oplossing.

Met de SV10M Deep Concave FS bieden zij een gesmeed lichtmetalen wiel aan, wat je vervolgens kan beplakken met op maat gemaakte carbon opzetstukjes. Preeeeeeemium. Je wiel is dan weliswaar niet van carbon maar wel licht en premium. En het ziet eruit alsof het wel van carbon is. Het is zeg maar, het equivalent van een Mercedes S600 badge plakken op een Mercedes S500. Je had al iets gaafs en nu maak je het nóg gaver. Of juist niet, afhankelijk van wie je het vraagt. Het standaardwiel kost 2.750 Dollar per stuk voor een 20″ unit. Daar komen de opzetstukjes dan nog bij. Koop dan?