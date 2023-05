Bentley Speed Edition 12 rekt het begrip Special Edition

Maar dat maakt de Bentley Speed Edition 12 niet minder leuk.

De twaalfcilinder Bentley-motor gaat binnenkort uit productie en dat zal de hele wereld weten ook. Voor Bentley is het wel jammer, want deze enorm krachtige motor was een enorme USP voor het merk.

De motor had maar één nadeel: zijn dorst. En gezien de prestaties viel het op zich ook wel weer mee. Nee, dat is niet waar maar Stockholm syndroom. Op een gegeven moment ga je je toch gehecht raken aan zo’n pompbediende.

Speciaal omdat de W12 uit productie gaat, heeft Bentley de nodige special editions. De truuk is natuurlijk om een exemplaar te vinden dat géén speciale editie is, dan heb je namelijk echt wat unieks. Voor vandaag hebben we er eentje bij in de vorm van de Bentley Speed Edition 12. Klinkt goed, gentlemen.

Bentley Speed Edition 12

In eerste instantie hebben ze allemaal de W12 motor, uiteraard. In dit geval met 659 pk en 900 Nm. Je kan Edition 12-modellen herkennen aan de Edition 12 badges, instaplijsten, borduursels in de stoelen, houtinleg en een plakkaat met daarop een nummer op het motorblok. Allemaal zijn ze voorzin van het Blackline Specification-pakket. Dat betekent dat alles wat normaal chroom of aluminium is, nu zwart is.

Tja, het is niet stijlvol, maar op een of andere manier komt je er met een Bentley mee weg, mits je een goede exterieurkleur besteld. Speciaal voor de Edition 12 is er een nieuwe kleur: Opalite. Dat is een bijzondere lichtgroene tint. De 22 inch Speed-velgen zijn eveneens altijd zwart. De remklauwen zijn in dit geval zilvergrijs gespoten.

Super zeldzaam en exclusief

Bentley gaat er prat op dat de Speed Edition 12 bijzonder zeldzaam is. Er worden maar 120 stuks van gebouwd. Nee, niet totaal, maar per model. Dat betekent 120 Bentayga’s, 120 Flying Spurs en 120 Continental GT’s en 120 Contintental GTC’s. Dat zijn 480 auto’s! Maar ja, Bentley pareert met meer dan 100.000 verkochte exemplaren van de W12-motor en ja, dan is 480 niet zo heel erg veel.

Gezien de prijzen – die ongetwijfeld niet mals zullen zijn – is dat nog best een aardige score. Het doet een beetje denken aan Victor Muller die aangaf dat de Preliator speciaal enorm exclusief zou, want ‘we bouwen er maar 50’, terwijl de kenner weet dat dat al een enorm ambitieus aantal is.Muller vergat bij de Preliator er een ‘special edition’ bage op te plakken.

Meer lezen? Twaalfcilinder limousines door de jaren heen!