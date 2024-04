MG Cyberster heeft prijs: open elektrische tweezitter voor 65.000 Euro*

Is 65.000 Euro voor een bijna 350 pk sterke tweezits roadster met vleugeldeuren een superdeal, of pas jij voor deze elektrische Chinese blepper?

De markt voor tweezits cabrio’s is zo goed als dood. Ooit wemelde het van de MGF’s, Fiat Barchetta’s, Alfa Romeo Spiders, BMW Z3’s, Toyota MR2’s en natuurlijk Mazda MX-5-en. Maar na jarenlang uitgemolken en neergeslagen te zijn door het moderne Marxisme, heeft Jan Modaal heeft geen joie de vivre en geld meer voor dit soort frivoliteiten. De Z4 is op sterven na dood en de MX-5 heeft dadelijk het rijk alleen. Voor zo ver nog van een rijk te spreken is.

Maar wellicht komt de redding wel uit China. MG, maker van treurige hokken, komt namelijk op de proppen met de Cyberster. Dit is een sprankelende tweezits roadster, op batterijkracht. Het is daarmee de tweede elektrische open sportwagen op de markt naast de Maserati Grancabrio Folglore. Maar, die is drie keer zo duur. Andere merken hebben concepten voorgesteld, maar dat is tot op heden over het algemeen niks geworden.

De MG heeft namelijk een prijs gekregen in Europa. Of nou ja, in het Verenigd Koninkrijk. Daar betaal je bijna 55.000 Pond voor de instapper (Trophy), omgerekend zo’n 65.000 Euro. Die versie heeft dan een kleine 350 pk. Normaal gesproken komt daar voor Nederland dan een bak geld bij. Maar dit is dus een EV, zodoende gaan we uit van een zeer vergelijkbaar bedrag. Voor 5.000 Ekkerponden meer, heb je de ‘GT’ met een flinke powerupgrade tot 500 pk. In dat laatste geval is de Cyberster ook serieus snel.

Nul naar 96 gaat dan in 3,2 seconden (5 seconden voor de basisuitvoering). Beide versies hebben een 77 kWh accu, goed voor een WLTP range van circa 500 kilometer (316 mijl) voor de basisvariant en 440 kilometer voor de sterkere versie. Uiterlijk zijn de verschillen beperkt tot de velgmaat. De instapper heeft 19″, de GT heeft dub-zeros.

In het interieur troont er een groot scherm voor je neus. Hoe kan het ook anders. Het is een soort cockpit-gevoel, met een 12,5 inch scherm in het midden, geflankeerd door twee kleinere 7 inch schermen aan weerszijden. Daar worden wij niet per se warm van. Maar gelukkig is ook stoelverwarming standaard.

Stiekem is het allemaal gewoon best wel gaaf. Ook de achterlichten met de pijlen als richtingaanwijzers. Maar ja, je steunt wel Xi Jinping in het overnemen van de wereld als je koopt. Dat schuurt dan toch een beetje. Of nou ja, als we dan toch moeten kiezen tussen een Chinees sociaal kredietsysteem of een woke sociaal kredietsysteem voor en door EU apparatsjiks, dan wordt het nog lastig kiezen…Een Emira en een Cyberster dan toch maar?