Nieuwe zevenzits Dacia krijgt een ge-wel-di-ge naam!

Je raadt nooit wat ze bedacht hebben voor de zevenzits Dacia.

Dacia is een verfrissend merk. Geen premium, geen fratsen, geen onnodige opsmuk. Het is een rijdende bord stamppot andijvie. Het doet precies wat het moet doen, niets meer en zeker niets minder.

Het leuke is dat het merk zichzelf niet al te serieus neemt. Naast de rechttoe-rechtaan styling zijn de naam herkenbaar Dacia. De Logan en Sandero zijn nog vrij ‘paarse-broekerig’, maar de Dokker, Duster en Lodgy zijn gewoon geinig gekozen. Toch is de leukste naam voor de nieuwe zevenzits Dacia gereserveerd.

Nieuwe zevenzits Dacia

De Roemeense tak van Renault heeft namelijk de naam bekend gemaakt van hun nieuwe praktische familie auto. Het gaat namelijk worden…. Dacia Jogger. Ja, echt waar. De Dacia Jogger. Je verzint het niet. De auto wordt de opvolger van de Dacia Logan MCV. In feite is het gewoon een lange stationwagonversie op basis van de Sandero (hatchback) en Logan (sedan).

De Dacia Jogger zal net als de Volvo 850 Estate hooggeplaatste achterlichten gaan krijgen. Naar keuze kun je de auto krijgen als vijfzitter (standaard) of met zeven zitplaatsen (optioneel). Ook handig: de dakrails zijn zowel horizontaal als verticaal te gebruiken.

Techniek

We verwachten dat de techniek ook grotendeels met die auto’s overeenkomt. Dat betekent een 1.0 TCe driecilinder turbo. Op benzine levert deze in de nieuwe Sandero precies 90 pk. Als je ‘m als ‘Bi-Fuel’ bestelt krijg je er 10 pk bij. Wellicht dat er ook een grotere motor bijkomt. Met zeven personen en wat bagage is 90 pk wel heel optimistisch. Dan kun je afremmen op de motor door de airco aan te zetten, waarschijnlijk.

De Dacia Jogger wordt binnenkort geïntroduceerd. Aanstaande vrijdag staat er een online evenement gepland waarbij de eerste platen en informatie wordt vrijgegeven. Een week later zal de auto in vol ornaat staan te schitteren op de IAA 2021 in München. Komt dat zien!