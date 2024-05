Dit zijn de duurste auto’s die dit weekend geveild zijn

Er zijn dit weekend een aantal zeer bijzondere auto’s geveild. Wij hebben een top 10 voor jullie.

Zoals de liefhebbers ongetwijfeld mee hebben gekregen was Monaco dit weekend het toneel voor de Historic Grand Prix. Die is stiekem veel leuker dan de hedendaagse Grand Prix van Monaco. Omdat dit evenement ook veel liefhebbers met hele diepe zakken trekt, werden er niet één maar twee exclusieve veilingen gehouden.

Zowel RM Sotheby’s als Bonhams hadden een collectie automobiele pareltjes bij elkaar verzameld, waar gretig op geboden kon worden. We zetten de 10 grootste klappers van de veilingen op een rij. Die komen bijna allemaal bij RM Sotheby’s vandaan, want de topstukken van Bonhams bleven onverkocht. Sowieso had RM Sotheby’s het betere aanbod, want zij konden de persoonlijke collectie historische Formule 1-wagens van Jody Scheckter veilen.

10. McLaren M19A (1971)

€837.500

De nummer 10 is meteen een auto uit de Scheckter-collectie. Deze McLaren heeft in 1971 en 1972 deelgenomen aan 17 GP’s. De auto werd onder andere bestuurd door Peter Gethin, Denis Hulme, Peter Revson en (eenmalig) door Jody Scheckter zelf. De auto heeft nooit een Grand Prix gewonnen, maar er is wel meerdere keren een podiumplaats mee gehaald.

9. Maserati A6G/2000 Allemano Coupé (1956)

€931.500

De enige auto van de Bonhams-veiling die de top 10 heeft gehaald is deze bloedmooie Maserati A6G. Op verzoek van de eerste eigenaar heeft deze auto diverse rally-aanpassingen ondergaan, waaronder een aangepast differentieel, mistlampen en een grotere brandstoftank. Daarmee was het de duurste auto die Maserati tot dan toe had geleverd. Deze Italiaanse schone heeft ook nog een Nederlands tintje, want deze auto is in het bezit geweest van Evert Louwman.

8. McLaren M23 (1973)

€1,03 miljoen

Nog een McLaren uit de collectie van Jody Scheckter: de M23, die in actie kwam tijdens het seizoen van 1973. Dit was de auto van Peter Revson, die hiermee de Britse GP won. Dat verklaart dus waarom de auto meer opbracht dan de M19A. Scheckter heeft zelf ook nog twee races met deze auto gereden.

7. Tyrrell P34 (1977)

€1,04 miljoen

Het is een van de meest unieke en herkenbare Formule 1-auto’s aller tijden: de zeswielige Tyrrell P34. Ook deze auto komt uit de collectie van Jody Scheckter, die de auto destijds bestuurd had. Het is echter geen historische F1-auto: deze Tyrrell is zo’n 20 jaar geleden opgebouwd op basis van een origineel P34-chassis. Desalniettemin bracht deze auto alsnog meer dan een miljoen op.

6. McLaren Senna GTR LM 25 (2020)

€1,45 miljoen

Er ging ook diverse moderne supercars onder de hamer, waaronder de extreme Senna GTR. Die auto is normaalgesproken niet straatlegaal, maar dit exemplaar is dat wel. Lanzante auto heeft ervoor gezorgd dat dit apparaat gewoon op kenteken kan. Ze hebben er ook meteen een special edition van gemaakt, die hommage brengt aan de McLaren F1 die in 1995 Le Mans won.

5. Lamborghini Countach LPI 800-4 (2022)

€2.001.875

Op zich is het logisch, maar toch voelt het raar: een nieuwe Countach kost meer dan een originele Countach. Dit fabrieksnieuwe exemplaar met 110 km op de teller ging weg voor meer dan €2 miljoen. De auto heeft een unieke kleurstelling: Luci del Bosco (een originele Countach-kleur) met gouden velgen en een wit interieur. De eigenaar deze auto flipte heeft er geen winst op gemaakt, want de nieuwprijs lag ruim boven de €2 miljoen.

4. Porsche 917 K-81 (1981)

€2,65 miljoen

Naast de nodige F1-auto’s ging er ook een stukje Le Mans-historie onder de hamer. Dit is de laatste Porsche 917 die deelnam aan de 24 uur van Le Mans. Kremer gaf met deze auto acte de presence in 1981. Helaas werden de eerdere Le Mans-successen van de 917 niet geëvenaard, want de auto liep motorschade op door een olielekkage. Daardoor werd de finish niet gehaald. Maar ook al heeft deze 917 gefaald op Le Mans, het blijft een extreem gave racewagen.

3. Ferrari 625 F1 (1954)

€2,7 miljoen

Er werd ook een auto geveild uit de beginjaren van de Formule 1: een Ferrari 625. De auto begon zijn leven in 1952 als Ferrari 500, een zustermodel van de auto waarmee Ascari twee kampioenschappen op zijn naam schreef. Met dit exemplaar werd geracet door het Belgische team Ecurie Francorchamps. De auto werd in ’54 door Ferrari opgewaardeerd naar een 625, met een 2,5 liter motor in plaats van een 2,0 liter (ja, die had Ferrari toen).

2. Ferrari 365 GTS ‘Daytona Spider’ (1972)

€3,4 miljoen

In Miami Vice scheurden ze rond in een neppe 365 GTS, maar dit is een echte. Zo’n 365 GTS – beter bekend als Daytona Spider – is nog veel meer waard dan een dichte Daytona, omdat er maar 121 van gebouwd zijn. De auto heeft niet meer de originele samenstelling (zilver met zwart interieur), maar dat maakte de bieders niet uit. Deze auto werd afgehamerd op €3,4 miljoen, waarmee het een van de duurste Daytona’s ooit geveild is.

1. Ferrari 312 T4 (1979)

€7,66 miljoen

En dan zijn we nu aangekomen bij het absolute klapstuk van de veiling. Wederom een wagen uit de collectie van Jody Scheckter, en waarschijnlijk de auto die het meest voor hem betekende. Dit was namelijk de auto waarmee hij in 1979 wereldkampioen werd. Hij kocht de auto 3 jaar later van Ferrari en heeft er in 2019 nog mee gereden op Monza tijdens het F1-weekend. Met een opbrengst van €7,7 miljoen was dit met afstand de duurste auto die dit weekend van eigenaar wisselde in Monaco.