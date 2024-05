Nieuwe elektrische Jag wordt véél duurder dan de i-Pace

De nieuwe Jaguar gaat waarschijnlijk niet binnen je leasebudget vallen…

Jaguar is een merk dat meestal behoorlijk achterloopt, maar met een elektrische auto waren ze toch redelijk op tijd. In 2018 was daar de i-Pace. Deze auto bezorgde Jaguar in Nederland een zeldzaam succesjaar. In 2019 zakten de verkopen alweer in, maar dat ene jaar was genoeg om de i-Pace de bestverkochte Jaguar ooit in Nederland te maken.

Na de i-Pace bleef het echter oorverdovend stil bij het Britse merk. De i-Pace kreeg geen gezelschap van andere elektrische modellen. Sterker nog: Jaguar heeft überhaupt niks nieuws meer uitgebracht sinds de i-Pace. Een elektrische XJ was naar verluidt al in een vergevorderd stadium van ontwikkeling, maar die is helaas keihard gecancelled.

Het hele huidige gamma van Jaguar gaat uit productie en het merk gaat dus weer van voren af aan beginnen. We kunnen dus eigenlijk stellen dat het Jaguar zoals we dat nu kennen dood is. Toch is het niet alleen maar slecht nieuws.

Jaguar is namelijk bezig aan een nieuwe EV en dat wordt géén cross-over, maar een vierdeurs GT. Dat klinkt toch veelbelovend. We hadden al een tijdje niks meer van dit project vernomen, maar nu is er weer een teken van leven.

Jaguar wil later dit jaar een conceptversie van deze auto lanceren. Ja, het duurt allemaal ontzettend lang, maar het is in ieder geval iets. De auto die Jaguar weer nieuw leven moet inblazen zal in de VS onthuld worden, mogelijk op Pebble Beach.

Pebble Beach zou in ieder geval goed passen bij de nieuwe positionering van Jaguar, want ze gaan het hogerop zoeken. In plaats van een BMW- en Mercedes-concurrent moet het meer een Porsche- en Bentley-concurrent worden.

Daar zal dus ook de prijs naar zijn. De nieuwe Jaguar gaat een prijskaartje krijgen van boven de 100.000 pond. Reken op zo’n 120k (of meer) in euro’s. Dit wordt dus zeker geen auto die nieuwe verkooprecords gaat boeken in Nederland. Laten we hopen dat het in ieder geval een fraaie auto wordt, zodat het merk niet compleet roemloos ten onder gaat.

Via: Automotive News Europe

Foto’s: de Jaguar C-XF Concept