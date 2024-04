Winactie: Porsche Tour of Legends 2024

Je kunt weer een mooie Porsche Tour of Legends-box winnen!

Het is inmiddels een traditie aan het worden: ieder jaar geven we een aantal mooie Porsche Tour of Legends-boxen weg. Porsche heeft zojuist de Tour of Legends 2024 gelanceerd, dus het is tijd voor een nieuwe winactie.

Als je nog niet bekend met Tour of Legends: dit zijn een aantal routes die speciaal door Porsche zijn uitgestippeld. Dit jaar zijn de routes gecentreerd rondom vier plaatsen die belangrijk waren in de geschiedenis van Porsche: Gmünd, Stuttgart, Leipzig en Le Mans.

Als Porsche-rijder kun je deze routes downloaden via de website van Porsche. Omdat Porsche Nederland dit jaar hun 75-jarig jubileum viert zijn ze in een gulle bui: één route is gratis voor iedereen te downloaden (ongeacht de auto die je rijdt).

De routes zijn ook weer gebundeld in een fraaie box met vier routeboekjes. Deze box is niet te koop, maar we hebben goed nieuws: deze kun je wél winnen. We geven 10 Porsche Tour of Legends-boxen weg.

Wil je zo’n mooie box winnen? Dat kan op twee manieren. De eerste manier is door je aan te melden via het onderstaande formulier. Onder de aanmeldingen verloten we 7 boxen. De tweede manier is door een spot van een Porsche te uploaden op Autoblog Spots en in de beschrijving #touroflegends te vermelden.

Meedoen kan tot 13 mei!

Ben je een appgebruiker? Dan kun je het aanmeldformulier hier vinden.