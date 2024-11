NSX van YouTuber vliegt in de hens op de snelweg [Video]

Zonde hoor, een custom NSX ging in vlammen op. Gelukkig hebben we de beelden nog.

Wat koop je als je een betrouwbare auto wil? Juist, een Honda. Helaas kan het ook met een Honda mis gaan. Daar kwam een YouTuber achter toen haar geliefde NSX in de fik vloog op de snelweg.

Het gaat om Angie King, een Filipijnse transvrouw die YouTube-video’s maakt over hoofdzakelijk auto’s. Ze was ook aan het vloggen op het moment dat het noodlot toesloeg (je bent YouTuber of je bent het niet), dus op de beelden is te zien hoe de NSX vanuit het niets vlam vat.

Hoewel het vuur razendsnel om zich heen greep kon Angie gelukkig nog op tijd stoppen en uitstappen. Zij kwam er dus zonder kleerscheuren vanaf, maar de NSX kan als verloren worden beschouwd. De achterkant van de auto, inclusief de motorruimte en het interieur zijn volledig uitgebrand.

Wat het incident extra zuur maakt is het feit dat er heel veel tijd en geld in deze Honda Acura NSX was gestoken. Het was namelijk een projectauto met een complete custom bodykit en custom velgen. De donkerrode kleur is overigens een wrap, maar dat is natuurlijk ook niet gratis.

Gelukkig heeft mevrouw King nog diverse andere auto’s in haar wagenpark staan, waaronder een Ferrari F430, een RWB 997, een Datsun 240Z en meer. En op een dag gaat er weer een keertje een NSX komen, weet ze nu al.

Foto en video: Angie Mead King