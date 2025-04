Een onsje meer: de Rolls-Royce Ghost #test

De baby Rolls-Royce is lekker opgefrist, maar over de naam zijn we nog niet uit.

Met de lancering van de Ghost in 2009 wilde Rolls-Royce een breder publiek aanspreken. Let wel: ik schrijf niet een “breed publiek”, want de “instap” Rolls-Royce is nog steeds voor de happy few.

In 2020 volgde een volledig nieuwe Ghost Series II. Rolls-Royce rept zelf niet over een facelift, want dat is uiteraard te gewoontjes. Hoe we de nieuwste Rolls-Royce Ghost Series II dan moeten noemen, blijft ongewis. Ik houd het maar op de nieuwste Ghost.

High-tech Rolls-Royce Ghost

Wat Rolls-Royce nog wel kwijt wil is dat de nieuwe Ghost de meest geavanceerde, op de bestuurder gerichte V12 Rolls-Royce ooit gemaakt is. Dat lijkt een niet onlogische claim, maar tot de overname door BMW in het begin van het millennium was dat niet zo. Rolls-Royces hadden mooi leer, mooi hout en diepe tapijten, maar technologisch hobbelden ze achter de 7-serie, S-klasse, A8 en Lexus LS aan.

Tegenwoordig is het volledig anders en krijgt de Ghost (met hulp van moeder BMW) een aardige brok aan hi-tech mee. Wel met lekker klassiek klinkende namen, zoals het Flagbearer-systeem. Dat systeem gebruikt camera’s om de weg voor de auto te lezen en de ophanging voor te bereiden op veranderingen in het wegdek.

Het Flagbearer systeem wordt aangevuld met het Satellite Aided Transmission-systeem, dat gebruik maakt van GPS-gegevens om de optimale versnelling te selecteren voor de bocht.

Historisch correcte V12

Tijden lang snorde in het vooronder een zes en driekwart liter grote V8. Inmiddels heeft de Ghost een V12 (van BMW origine), maar in de jaren is het slagvolume gegroeid tot 6,75 liter. Dat is dan toch een leuk detail.

De 6,75 V12 heeft ook nog twee turbo’s en is dus potent genoeg om de 2.5 ton zware Ghost voort te stuwen. Totaal levert de V12 571pk en vanaf 1.750 tpm is het maximale koppel van 850 Nm beschikbaar. Het zorgt voor een sprint naar de 100 in 4.8s en een topsnelheid van 250 km/u.

De absolute prestaties zijn echter irrelevant, niet voor niets heeft de Ghost een Power Reserve Meter en geen toerenteller. Een Ghost moet je het gevoel geven nooit ergens moeite mee te hebben. Dankzij de mooie koppelkromme is de Ghost meer dan afdoende snel zonder dat de V12 ooit het tweede deel van het toerenbereik haalt. Als de gemiddelde eigenaar echt haast heeft, neemt die wel een jet of helicopter naar bestemming.

Een kleine opfrisser voor de nieuwe Ghost

De Ghost had geen radicale verandering nodig en kreeg die dus ook niet. Aan de voorzijde vind je de verlichte Pantheon-grille en nieuwe koplampen met dagrijverlichting die de royale breedte van de auto benadrukken. De achterzijde kreeg op de Spectre geïnspireerde achterlichten met twee verticale lichtpanelen en een gebogen chromen element met RR monogram erin gegraveerd. De details tellen.

Binnenin kreeg de nieuwe Ghost (of zullen we hem Ghost 2.5 noemen?) een aantal updates van de Rolls-Royce Spectre. Voor de bestuurder zit een nieuwe display, in plaats van “ouderwetse” tellers. Ook het Centraal Informatie Display is vernieuwd en draait op het nieuwe SPIRIT-besturingssysteem wat ook geïntroduceerd werd op de Spectre. Een interessante link naar het verleden is het analoge klokje en een kleinere Spirit of Ectasy die ook in het dashboard te vinden zijn.

Achterpassagiers kunnen nu tot twee streamingapparaten aansluiten op de schermen en genieten van verbeterde entertainment- en connectiviteitsfuncties.

Gaat het nog een beetje de hoek om?

Ja.

Een beetje. Het is niet slecht, maar ergens is het ook weer niet indrukwekkend. Aan sommige mensen was vroeger de sportdag ook niet echt besteed en dat geldt feitelijk ook voor iedere Rolls-Royce. Uiteindelijk draait vooral om comfort, comfort en nog eens comfort. Hard motorgeluid in het interieur of een hard onderstel hoort daar gewoon niet bij.

Conclusie en prijs Rolls-Royce Ghost test

Voor “gewone” en “gewoon rijke” mensen is de prijs van nieuwe Rolls-Royce Ghost wellicht wat schokbarend: €460.995. Om het in perspectief te plaatsen: daar koopt de gemiddelde Nederlander een huis voor. Ook die ga je daarna nog een beetje verbouwen en/ of schilderen, maar de gemiddelde Rolls-koper vinkt zomaar nog voor meer dan 10% aan opties aan.

Het is ook serieus meer geld dan je voor een BMW 7-serie, Audi A8 of Mercedes S-klasse moet neertellen. Rationeel gezien is de Rolls-Royce Ghost zeker niet beter, maar toch is de ervaring compleet anders. Het is niet allemaal in kille cijfers te vangen, maar rijden (of gereden worden) in een Rolls-Royce is something else. Afwerking, dikke tapijten, de uitstraling: het is allemaal uniek, uniek lekker en helaas (of gelukkig?) niet voor iedereen weggelegd.