Gelukkig: Lamborghini weet de SUV-verleiding te weerstaan

Het grote geld lonkt, maar Lamborghini houdt stug vast aan zijn principes.

Ik vraag me af of ze bij Lamborghini al bijgekomen zijn van het vieren van de jaarcijfers. Lamborghini verkocht vorig jaar maar liefst 10.687 auto’s voor een omzet van € 3 miljard en een bedrijfsresultaat van € 835 miljoen. Het grootste gedeelte daarvan waren uiteraard Urussen. Als je puur naar de cijfertjes kijkt, zou het dus verstandig zijn om meer van dit soort auto’s te bouwen. Toch weerhoudt Lamborghini zich ervan om nog een SUV te bouwen.

Dit weten we dankzij een interview van het Australische Carsales met Federico Foschini. Hij is de baas van Lamborghini’s marketing- en verkoopafdeling. Hij benoemt hoe belangrijk de Urus is voor het merk. Het model haalt nieuwe klanten naar Lamborghini en zorgt voor een jaar-op-jaar groei. Maar nog zo’n SUV erbij, nee hoor, daar past Lamborghini voor.

”Als het aankomt op de keuze voor een ander segment of een ander soortige Urus, hebben we onderzoek gedaan voor we het vierde elektrische model kozen die we ergens rond 2030 willen lanceren. Dat zal een GT 2+2 zijn. Maar wanneer je het hebt over de grotere SUV, dan kan het niet zo sportief zijn als SUV. Zo’n model zou al snel te groot zijn. Het is dan geen Lamborghini.” Federico Foschini, marketing- en verkoopmanager Lamborghini

De Lanzador

De GT 2+2 waar Foschini het over heeft, hebben we al eens gezien in conceptvorm. De Lanzador van een paar jaar terug heeft wat vertraging opgelopen en moet dus over 5 jaar in de schappen liggen. Van mij mag je dit een crossover of SUV vinden, maar zeg het niet in de buurt van een Lamborghini-medewerker of er zwaait wat. Het is hetzelfde als de Purosangue die je geen SUV mag noemen.

Waarom gaat Lambo voor dit type auto? ”We hebben besloten om voor een 2+2 GT te gaan, omdat we er nog geen hebben”, beredeneert Foschini vrij kort door de bocht. Oké, een grotere SUV gaat het ook niet worden lazen we net. Waarom komt er dan geen kleine SUV? ”Er zijn andere merken die super premium of premium zijn die dit aanbieden, maar ik denk dat als je op ons niveau blijft, dat je niet mag afdalen naar een lager segment. Je kunt niet iets aanbieden met onvoldoende middelen.” Oftewel, dan wordt het een goedkoop ding om voor een Lamborghini-prijs te verkopen. Van de andere kant lukt Porsche dat ook met de Macan.

Lambo blijft Lambo

We hoeven overigens niet bang te zijn dat de Temerario de laatste sportauto van Lamborghini is. Het merk zal ook wat andere segmenten verkennen. ”We kunnen nog steeds een sportauto bouwen, misschien meer lifestyle, maar ook hier moeten we dat op een manier doen die onverwacht en een geweldig ontwerp heeft en past bij ons DNA op het gebied van prestaties en rijplezier.” Wat zeg je van een 718-achtige sportauto met een Lambo-logo op de neus?