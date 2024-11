Met deze auto kun je de Mille Miglia rijden met het hele gezin

Je kunt nu meebieden op een kant-en-klare Mille Miglia-auto!

Het is waarschijnlijk voor iedere klassiekerliefhebber een bucketlist item: deelnemen aan de Mille Miglia. Het nadeel is dat een geschikte auto doorgaans vrij prijzig is. Maar we hebben goed nieuws: je kunt nu meebieden op een auto die niet meteen een vermogen hoeft te kosten. En je kunt nog extra passagiers mee nemen ook.

Het is waarschijnlijk niet de eerste auto waar je aan denkt bij de Mille Miglia, maar het gaat om een Oldsmobile 88 uit 1955. Dit is een old school Amerikaan met een heerlijke 5,1 liter V8. Die levert 220 pk, waarmee je zeker niet voor aap staat op de startgrid van de Mille Miglia. Een 300 SL heeft bijvoorbeeld minder vermogen.

Het is altijd maar de vraag of een auto toegelaten wordt bij de Mille Miglia, maar deze is gegarandeerd welkom. Deze Oldsmobile 88 nam namelijk dit jaar deel aan de fameuze rally en de inschrijving is nog geldig tot en met 2031. Een unieke kans dus om een kant-en-klare Mille Miglia-auto te bemachtigen.

De deelnemers zijn bijna allemaal tweezitters, maar het mooie is dat je met deze auto ook nog kinderen of vrienden mee kunt nemen. Verder rijdt je een stuk comfortabeler dan in de gemiddelde roadster, wat ook wel prettig is op de Italiaanse wegen.

Nog een groot pluspunt van deze auto: de betrouwbaarheid. Met zo’n Oldsmobile 88 is de kans dat je Mille Miglia probleemloos uit kunt rijden een stuk groter dan met een oude Italiaan. De auto is voorafgaand aan de laatste editie ook uitgebreid onder handen genomen, met onder meer nieuwe remmen, schokdempers, banden, waterpomp en een revisie van de carburateur en radiateur.

Deze Oldsmobile 88 heeft zich ook al bewezen tijdens de Mille Miglia van 2024, want de enige problemen waren een lekke band en een lege tank. En dat zijn dingen die ook hadden kunnen gebeuren als je de route met een Toyota Hilux had gereden.

Sportiviteit is natuurlijk ver te zoeken bij zo’n oude Amerikaan, maar afgezien daarvan is het eigenlijk de ideale auto voor de Mille Miglia. De auto wordt nu geveild op The Collectables. Daar kun je nog tot en met woensdagvond 20.00 meebieden.