Geloof het of niet: dit moet de nieuwe Corvette voorstellen!

Chevrolet toont de EV met Europese invloeden.

Kijk eens aan: er kan ook goed nieuws uit Amerika komen. General Motors trekt de Corvette uit de Europese irrelevantie. Vorige week kon je hier al lezen dat er weer nieuwe Corvettes worden verkocht in Nederland. De Amerikaanse sportauto blijft voorlopig ook hier. GM bereidt de C9-generatie voor in en voor Europa.

Je kijkt hier naar het eerste studiemodel voor de Corvette C9. Het ontwerp hiervoor komt van Britse tekenaars. Naast de lancering van dit studiemodel opent GM het nieuwe Advanced Design Studio in de buurt van Birmingham. Naast de denkbeeldige Chevy komen er nog twee andere conceptauto’s die het voorproefje moeten voorstellen van de C9. Die laatste twee moeten wat dichterbij een productieversie komen.

Mix van oud en nieuw

GM vertelt dat de drie studiemodellen invloeden moeten hebben van historische Corvette’s. In dit geval is dat gedaan met een lijn die de frunk, voorruit, het dak en de achterruit in tweeën splitst. Dit refereert aan de C2 Stingray split-window. Van de andere kant moet de Corvette wel modern zijn. Zo is het een EV met innovatieve snufjes om de efficiëntie te verbeteren. Specificaties deelt GM niet, maar boven de 1.000 pk moet wel te doen zijn.

Een van die trucjes is de verborgen ventilator. Als je op de openbare weg rijdt, trekt de ventilator lucht door de inlaten voor minder stroomverbruik. Zet je hem in de circuitstand, dan zorgen de ventilatoren voor maximale downforce. Net als bij de GMA T.50.

Van de andere kant vergeten de ontwerpers niet waar de Corvette voor staat. De verhoudingen zijn dan ook duidelijk getekend op basis van een sportauto met middenmotor. Verder is er pushrod-ophanging, geen A-stijl en klappen de vleugeldeuren omhoog open.

Later dit jaar krijgen we dus nog wat andere Corvette-studiemodellen te zien. Ergens tussen 2028 en 2029 moet het productiemodel worden gelanceerd. Hopelijk is GM dan nog steeds zo betrokken bij Europa als nu en komt de C9 vanaf het begin naar Europa.