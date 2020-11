Offroaden met Allroads: omdat het kan! - Autoblog.nl

Allroads zijn al jaar en dag de populairste motoren op de markt. Met hun avontuurlijke uitstraling kunnen ze veel mensen bekoren, al stellen we ons toch vragen bij heel dat ‘Adventure’-aspect.

Welke aanpassingen moet je doen aan een motor vooraleer je van het asfalt af kan en is dat wel haalbaar als gewone sterveling? Kortom Offroaden met Allroads, kan dat?

Tijd voor MaxxMoto – en dus ook autoblog.nl – om het uit te zoeken, want volgens de fabrikanten blijft 90% van de allroadrijders altijd op verharde wegen. We selecteerden drie allroads uit verschillende gewichtsklassen, zochten een mooi testterrein en vertrokken op hoop van zege.



Bij de opstappers viel ons oog op de KTM Adventure 390. De Oostenrijkers zijn misschien wel hét offroadmerk bij uitstek en met een kleine monocilinder zit je goed om te crossen. Een elektronicapakket en comfortabele uitrusting (mét valbescherming!) maken het plaatje af, enkel de dualsport banden zouden misschien te wensen over laten in het zand.

In de middenklasse is Yamaha’s Ténéré 700 dan weer een voor de hand liggende keuze. Het merk met de gekruiste stemvorken bouwde een basic, maar heel capabele allroad die er enkel beter op wordt met een setje noppenbanden. Misschien niet de ultieme motor voor lange reizen op asfalt, al liggen de verwachtingen daardoor enkel hoger voor het offroaden.



Last but not least is er uiteraard de BMW R1250GS. De zwaarste, best uitgeruste, duurste en krachtigste motor uit onze test die jaar na jaar sterke verkoopcijfers neerzet. Maar is hij wel écht zo goed als BMW’s marketingdienst hem afschildert? En kan hij het tempo van de lichtere motoren bijhouden? Er is slechts één manier om het uit te zoeken en dat deden we in bovenstaande video!

En ja, daarin noemden we de Belgische prijzen. De NL prijzen zijn als volgt